Farlig perron på Brønderslev Station bliver sikker at færdes på

Landets togstationer skal være for alle, og den i Brønderslev får efter flere års kamp nu hævet perronen, så det ikke er farligt at stige ombord på toget. Det oplyser folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard (V), som i går stillede spørgsmål om perronen til Trafikminister Benny Engelbrecht (A) i Folketingssalen.

I dag holdt ministeren møde, hvor Brønderslev Perron var på dagsordenen.

Trafikministeriet har efter mødet om udmøntningen af den store Infrastrukturplan 2035, som blev holdt torsdag formiddag på Christiansborg i den såkaldte forligskreds, udsendt en pressemeddelelse om bedre adgangsforhold på stationer og Brønderslev er det første sted, man går i gang,

- Parterne har i første omgang besluttet, at Banedanmark skal gå igang med det forberedende arbejde til at hæve perronerne på Brønderslev Station. Ved at igangsætte arbejdet i 2022 anslår Banedanmark, at tilgængeligheden kan være løftet på stationen i starten af 2024, skriver partiernes trafikordførere.

Brønderslev Station betjenes af tog med en indstigningshøjde på 55 cm, men den eksisterende perron er 26 cm. Det giver en uhensigtsmæssig ind- og udstigningshøjde som for eksempelvis kørestolsbrugere kræver hjælpemidler. Men også for ældre og familier med barnevogne kan niveauforskellen mellem tog og perron give udfordringer. Indstigningshøjden på stationen har gennem årene resulteret i flere faldulykker.

- Parterne er blevet enige om principperne bag puljen til forbedret tilgængelighed på stationer i hele landet, og har samtidig besluttet at sætte gang i arbejdet med at forbedre tilgængeligheden på Brønderslev Station, skriver partierne, der står bag Infrastrukturaftalen.

Niveaufri adgang, elevatorer, gangbroer, ledelinjer og ramper er nogle af de tiltag, som puljen til at øge tilgængeligheden på stationer langs statens jernbanenet kan bruges til. Puljen på 650 millioner kroner skal udmøntes i perioden 2022 til 2035, og det primære mål med midlerne er at gøre stationerne tilgængelige for alle mennesker uanset behov.

Parterne bag Infrastrukturplan 2035 er nu blevet enige om principperne for udmøntningen af puljen, herunder at Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen skal inddrages i det løbende arbejde. Parterne er også enige om en rullende udmøntning af midlerne fra puljen, så der hvert år træffes beslutning om, hvilke nye projekter, der skal sættes i gang.