Fartsynder nægtede at lade sig narkoteste: Bed bare testpinden over

BRØNDERSLEV:Der findes mange måder at slippe uden om en penibel situation. Føreren af en bil, som mandag eftermiddag blev snuppet i en hastighedskontrol på Hirtshalsmotorvejen ved Brønderslev, prøvede i hvert fald på alle mulige måder at undgå at blive konfronteret med sine synder.

Kort før klokken 15.30 blev bilen målt til at køre 169,9 kilometer i timen i det nordgående spor på E39 ved Brønderslev. Her må man ellers køre 130 kilometer i timen.

En politipatrulje forsøgte at få føreren til at standse bilen, men i stedet for at parere ordre, forsøgte den 27-årige mand at stikke af i retning mod Brønderslev C, hvor han fortsatte ad Jerslevvej, inden han vendte rundt og trillede ind på en benzinstation.

Patruljen fulgte efter hele vejen og så også, da føreren forlod bilen og satte i løb. Den 27-årige mand kom dog ikke langt, for betjentene var i god form og fik ham løbet op på en meget kort distance, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Betjentene havde en stærk fornemmelse af, at manden - ud over at have sat turbo på bilen - også var påvirket af narko. Derfor forsøgte politiet at få ham til at åbne munden, så man kunne tage en narkotest på stedet. Men det forhindrede den 27-årige effektivt ved simpelthen at bide pinden på narkotesten over flere gange, oplyser politiet.

Manden, som er bosiddende i Nørresundby, blev anholdt, og en blodprøve vil senere give svar på, hvad han var påvirket af. Han er blevet løsladt, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

