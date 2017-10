Fast læge på plejehjem

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Større tryghed, færre indlæggelser og mere tid til pleje. Det kan beboerne på indtil videre tre af Brønderslev Kommunes plejecentre se frem til, når deres plejecentre får en fast tilknyttet læge.

Ordningen med faste læger på plejehjem udspringer af en politisk aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og KL, som blev indgået i maj 2016. Ordningen finansieres af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 og implementeres nu i Brønderslev Kommune.

Formand for ældreomsorgsudvalget, Gitte Krogh (V), glæder sig over muligheden:

- Det skaber bedre sammenhæng i den sundhedsfaglige behandling, når lægen kender både beboeren og plejepersonalet godt. Den faglige indsigt stiger, fordi lægen som en del af aftalen skal yde sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejehjemmene. Således får både personale og borgere gevinst af det.

Det skaber ikke bare større tilfredshed blandt beboere, pårørende, læger og plejepersonale, for ifølge pilotprojekter andre steder i landet kan gevinsten også måles på færre indlæggelser, mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til egen læge samt mindre forbrug af receptpligtig medicin.

Nye beboere på plejecentre får automatisk tilbudt at skifte til plejehjemmets faste læge ved indflytningen. Nuværende beboere kan skifte læge ved at kontakte plejehjemslederen.

Allerede til oktober tilbydes beboerne på Hellevadlund i Klokkerholm og Elmehøj i Øster Brønderslev at skifte til læge Helle Nygaard, som har lægepraksis i Klokkerholm og til november får plejecenterbeboere i Brønderslev by mulighed for at skifte til Wiebke Otten, som har lægepraksis i Brønderslev by.

- Ordningen udbredes gradvist til at omfatte alle Brønderslev Kommunes plejecentre, fortæller Gitte Krog.