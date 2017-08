Fejl: Nordjyske Jernbane vil tjekke alle nye tog

BRØNDERSLEV: Et af Nordjyske Jernbaners helt nye tog måtte torsdag morgen indstille kørslen, da en luftslange til togets affjedringssystem hoppede af toget. Det var tredje tog, der havde denne tekniske fejl, og Nordjyske Jernbaner tager nu konsekvensen, og gennemfår alle 13 nye tog for denne tekniske fejl.

- Vi håber og tror på, at det kun er de tre togsæt hvor fejlen findes, da de er den samme produktionsserie, forklarer Peter Hvilshøj, administrerende direktør hos Nordjyske Jernbaner.

Det er meldt som en garantisag til den tyske producent, som på mandag sender specialværktøj op, så teknikken omkring slangen kan blive efterspændt i samtlige nye tog.

- Den slags fejl sker altid, når der er allermest travlt i myldretiden. Toget og ligesom de øvrige 13 nye er testet det seneste halve år, men vi har ikke kunne teste togene med mange passagerer, som jo netop påvirker affjedringen, siger direktøren.

Nordjyske Jernbaner har taget konsekvensen af de tekniske problemer, og alle tog skal nu tjekkes. Foto: Andreas Falck

Morgentoget var på vej fra Brønderslev til Aalborg, da den tekniske fejl opstod syd for Sulsted.

- Vi måtte have et andet tog til at trækket toget videre, siger administrerende direktør hos Nordjyske Jernbaner, Peter Hvilshøj.

Nedbruddet betød, at både passagererne i toget samt de øvrige passagerer på strækningen blev forsinkede. For nogles ved vedkommende drejede det sig om to timer.

Administrerende direktør Peter Hvilshøj oplyser, at de to første gange, hvor uheldet skete, var det muligt for lokomotivføreren at køre videre.

- Der er en procedure, der kan sættes i gang, så toget kan køre uden normal affjedring men så kun med 80 kilometer i timen.

- Men denne nødprocedure virkede ikke denne gang, og det er vi nu ved at undersøge, hvorfor, siger direktøren.

De to tidligere gange, var da Nordjyske Jernbaner tilbød alle at køre gratis blandt andet på overtagelsesdagen søndag 6, august, og da var der også rigtig mange passagerer i toget.

- Derfor tror vi, at problemerne med affjedringen opstår, når togene er fyldt med rejsende, oplyser administrerende direktør hos Nordjyske Jernbaner, Peter Hvilshøj.

Fejlen er meldt som en garantisag til den tyske producent, som på mandag sender specialværktøj op, så teknikken omkring slangen kan blive efterspændt i samtlige nye tog. Foto: Andreas Falck