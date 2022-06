Festen er genstartet: - Man bliver først dårlig, hvis man bliver ædru

HJALLERUP:Det er helt klart, at det er dagen derpå.

Hjallerup Marked blev efter to års corona-fravær åbnet med et brag af en fest torsdag aften.

Èt af de steder, hvor åbningsfesten har sat sit største aftryk er på markedets "ungecamp". Fredag morgen overstiger mængden af tomme flasker klart antallet af åbne øjne.

Hjallerup Marked vågner

Men der er dog så småt ved at komme liv omkring teltene og campingvognene på pladsen.

- Det var virkelig sjovt i går, siger Marie Kragelund, mens hun et øjeblik stopper sin tandbørstning.

Hun er en del af et selskab på fem unge kvinder og en enkelt mand. Vennerne har overnattet i campingvogn og kommer fra blandt andet Aars og Aalestrup - og de er taget til marked for at feste. Den yngste af dem er 21 år, mens ældste medlem af gruppen er rundet 23 år.

- Jeg har vist fået en bule i panden. Er der andre skader fra i nat, spørger veninden Manon Vanlankvelt med et smil, da hun kommer ud af campingvognens fortelt.

- Vi har vist mistet en stol, siger Cathrine Kragelund, der står ved siden af sin tandbørstende søster.

Det var fantastisk at komme til fest på Hjallerup Marked igen. Veninderne var første gang af sted i 2016 - og de har savnet det under corona-pausen. Fra venstre ses Cathrine Kragelund, Manon Vanlankvelt og Marie Kragelund. Foto: Torben Hansen

Har savnet markedet

Gruppen er kommet på Hjallerup Marked siden 2016 - og de har savnet at være af sted i de to år, hvor markedet ikke har kunnet afvikles.

- Det har virkelig været træls at undvære det. Og vi har faktisk også været bekymret for, hvor mange der i det hele taget ville komme i år, siger Cathrine Kragelund.

Det var en hård åbningsaften på Hjallerup Marked. Manon Vanlankvelt vækker her Kim Chjeffer, der har overnattet i vennegruppens fortelt. Foto: Torben Hansen

Ifølge veninderne er der på selve ungecampen ikke så mange overnattende gæster, som der plejer at være. Men torsdagens koncert "ANR Live" var til gengæld et kæmpe tilløbsstykke med tusindvis af unge, der festede.

- Folk puffede rundt med hinanden inde i teltet, så man blev virkelig ofte klemt til koncerten, fortæller Cathrine Kragelund.

- Og man havde øl overalt bagefter. Men det var virkelig sjovt, tilføjer søsteren.

Kunne man mærke, at folk har savnet at feste her bagefter corona?



- Ja, for helvede. Det er så fedt at være tæt sammen med andre igen. Og det er dejligt, at man igen kan have det sjovt sammen med mennesker, som man egentlig ikke har mødt før, siger Marie Kragelund.

Efter koncerten gik det lille selskab tilbage til deres campingvogn, hvor de festede lidt videre - og omkring 03.30 blev der så ro.

Men her en håndfuld timer senere er de altså oppe igen - og færdige med tandbørstningen .

- Så skal jeg bare have et glas vand og en skive rugbrød. Så er vi klar til fest igen, siger Cathrine Kragelund.

Marie Kragelund er enig - og fastslår, at det ikke varer længe, inden første øl også skal åbnes.

- For det er sådan, at man først bliver dårlig, hvis man bliver ædru.