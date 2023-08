Festival breder sig - den byder på bælgfrugter, biogas, elbil-træf og smagsprøver på øl og mad

Det er snart tid til den årlige Vendsyssel Bæredygtighedsfestival, som Borger 9700, MOSS (museum for forsyning og bæredygtighed) og FN-forbundet i Nordjylland står bag.

Den finder i år sted fra 31. august til 17. september, og der er en lang række oplevelser i vente.

- Der bliver et møde på Brønderslev Forsyning, hvor man kan komme ud at høre om det nye bioparkanlæg i Brønderslev Syd. Der bliver også elbiltræf på Knivholt, giver formand for Borger 9700, Jens Tofting, som eksempler.

Han fortæller også, at der bliver et arrangement på biogasanlægget i Sindal og i Kornets Hus nær Hjørring.

- Det er mange spændende ting, opsummerer han.

Vendsyssel Bæredygtighedsfestival breder sig i år endnu mere geografisk. Hvor den tidligere i højere grad fandt sted i Brønderslev Kommune, er der nu kommet flere ting på programmet i Hjørring og Frederikshavn.

For eksempel er der ølsmagning og spisning på Vrå Bryghus, og man kan høre om vilde haver i Frederikshavn og om regenerativt landbrug i Hjørring med oplæg om korn og bælgfrugter.

Spis-sammen er populært

Jens Tofting er glad for, at festivalen kommer mere bredt af sted.

- Vi synes, det er en samlet opgave at få gjort opmærksom på bæredygtighed, mener han.

Festivalen byder også på flere spis-sammen arrangementer, hvor folk kan møde nye mennesker. Det er blandt andet i Brønderslev Hallerne og på Dorf Møllegaard.

- Det er en form for samtale, hvor folk kan snakke med dem, der kommer til middagen. Det plejer at være meget populært, og det håber vi, det er igen i år, siger Jens Tofting.

Man kan også flere steder høre oplæg om, hvordan man kan spare på elregningen.

Programmet er ikke helt færdigt endnu, men meget kan allerede ses nu på festivalens hjemmeside.

Borger 9700 startende bæredygtighedsfestivallen tilbage i 2014, og siden er MOSS og FN Forbundet kommet med. Festivalen har også fået et samarbejde med Frederikshavn og Hjørring Kommuner.