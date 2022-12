Festival er klar til at melde de tre første navne ud

ØSTER BRØNDERSLEV: Bålhøj Festival kan nu præsentere de første tre navne: Artigeardit, Jung og Allan Olsen, der spiller på festivalen 12. august 2023.

- De repræsenterer forskellige musikgenrer og bidrager på den måde til den alsidighed, som Bålhøj Festival har tilstræbt hvert år siden 2008. Samtidig er det musik på et rigtigt højt niveau til forskellige aldersgrupper – og med et nordjysk islæt, så også her opfylder Bålhøj Festival sine musikalske mål, siger Per Drustrup Larsen på vegne af Bålhøj Festival.

For at få plads i programmet til alle musikerne, begynder festivalen en time før, end den plejer.

Der er således musik i bøgeskoven allerede fra klokken 13.,

Ud fra erfaringerne fra sidste års festival vender man tilbage til, at det er gratis for børn 0-11 år at komme ind ifølge med voksne. Men der bliver ikke lavet særlige børneaktiviteter.

Og så lidt om kunstnerne.

Ardit Aliti er en er en dansk-albansk rapper, som er bedre kendt under kunstnernavnet Artigeardit.

- Artigeardit er både lyrisk og poetisk og en af de mest spændende stemmer på den danske hiphop scene lige nu. Den unge rapkomet udsendte i 2018 sit debutalbum ”Vildedage”, der siden har genereret mere end 5.000.000 streams på Spotify alene, hedder det i pressemeddelelsen fra Bålhøj Festival.

Om Jung skriver Mette Rask fra musikgruppen bag Bålhøj:

- Jung er et dansk indie-poprock-band, der blev dannet i 2017 af Michael Hovmand på keyboard, Sigurd Boesen på guitar og Jonas Jung Larsen på sang. Jung modtog i august 2020 guld for albummet Blitz. Herfra blev numrene ”Hun kommer tilbage” og ”Jeg skal nok vente” et par af de meget spillede hits.

Den tredje er indbegrebet af Nordjylland nemlig Allan Olsen.

- Ingen under begrebet singer /song-writer rager højere op end Allan Olsen i Danmark, og efter mere end 40 år på vejene må Allan Olsen betegnes som en ægte lyslevende legende, mener arrangørerne af festivalen.

Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.fowli.dk, hvor der også købes billetter,