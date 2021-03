Festival skal give lys i vintermørket

BRØNDERSLEV:Der har været udfordringer med julebelysningen i Brønderslev de seneste år i og omkring den hellige højtid. Timerne med dagslys er få sammenlignet med sommerens korte, mørke nætter og tilsvarende lyse morgener.

Det har en arbejdsgruppe i Brønderslev imidlertid tænkt sig at gøre noget ved.

I Rhododendronparken vil en arbejdsgruppe nedsat af Borger9700, Grundejer9700 og Brønderslev Handel etablere en lysfestival.

Arbejdsgruppen forventer at kunne tiltrække mellem 20.000 og 35.000 besøgende til lysfestivalen, som endda - konstaterer arbejdsgruppen - er konservativt sat.

Spændte på modtagelsen

Lars Bisgaard, der er handelschef i Brønderslev Handel, fortæller, at lysfestivalen har til formål at live Rhododendronparken lidt op i den mørke vintertid.

- Det skal ses som et forsøg på at lave noget i Rhododendronparken i en tid, hvor der ikke sker så meget dernede. Vi vil gerne lave en begivenhed nede i parken, som også på sigt kan smitte af på julebelysningen nede i byen, siger Lars Bisgaard.

Tegningerne til en lysfestival i Brønderslev har arbejdsgruppen længe arbejdet med. De mangler dog stadig en afgørende tilladelse fra kommunen for at kunne realisere drømmen om en lysfestival i Brønderslev.

Parken skal nemlig indhegnes over en længere periode, fordi der vil være en entrépris at betale for at komme helt tæt på julebelysningen. Dog vil indhegningen ikke være gældende fra tidlig morgen til omtrent klokken 13 om eftermiddagen.

Finansieringen fra besøgende gæster er helt essentiel for, at det økonomiske regnestykke kan gå op for arbejdsgruppen, forklarer Lars Bisgaard.

- Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan folk i byen tager imod det. For at det kan køre rundt overhovedet, bliver vi nødt til at tage en entré, og derfor er vi nødt til at spærre af. Men det bliver med en entrépris, der er til at betale, understreger Lars Bisgaard, som ligeledes påpeger, at man arbejder med en sæsonkortmodel, hvor man kan sikre sig adgang til parken ad flere omgange til færre penge pr. tur.

Lars Bisgaard lægger i samme ombæring vægt på, at entréprisen selvfølgelig vil stå mål med den overordnede oplevelse inde i Rhododendronparken.

Besøgende fra hele Nordjylland

Hvis lysfestivalen i Brønderslev bliver en realitet, håber og satser arbejdsgruppen på, at den flotte julebelysning kan tiltrække interesserede fra hele Nordjylland.

- Hvis folk kan få en flot oplevelse, tænker jeg, at de vil komme langvejs fra, formentlig fra hele Nordjylland. Vi kan se, at når folk går amok i julebelysning, giver det noget opmærksomhed, siger Lars Bisgaard.

Han indrømmer blankt, at han selv elsker julebelysning, og derfor var det også oplagt for chefen for Brønderslev Handel, at netop Brønderslev kunne blive en central for masser af julelys og -glæde.

- Julebelysning giver en stemning i de måneder, den er oppe. For mig er det lige så meget en ting for indbyggerne i Brønderslev, som det er for folk fra Pandrup, Hjallerup, Løkken, Aabybro og Dronninglund, som også kommer og handler hos os her i byen, siger Lars Bisgaard.

Hvis alt går vel, håber arbejdsgruppen, at lysfestivalen kan åbne i midten af oktober i år og vare indtil slutningen af uge 2 i 2022.