Festlig juleaften

BRØNDERSLEV: 40 fejrede en juleaften i Brønderslev Kirke, og det var næsten som at være til juleaften hos mor.

Dagen blev indledt med, at der var mulighed for at gå i kirke, og derefter var der kaffe og godter i Sognegården. Her hilste formand for menighedsrådet, Mogens Juhl Jensen, og en gruppe frivillige på.

Præsteparret Ellen og Steen Rughave var også til stede i Sognegården.

Der blev serveret andesteg med tilbehør, fra Bondestuen, der beredvilligt havde åbnet køkkenet 24. december.

Der blev danset om træet og der var julegaver til alle.

Værtsparret Ellen og Steen Rughave fortalte julehistorier, og ind i mellem blev der sunget julesange og -salmer, som deltagerne kunne bestemme.

- Det er simpelthen så hyggeligt at komme her, siger Poul Erik Jørgensen. Vi får masser af god mad og pakker.

- Min bedste melodi er "Tre hvide duer", så den skal vi også synge.

Det er fjerde eller femte gang, Poul Erik Jørgensen er med.

Kristian Jensen fra Brønderslev er med for første gang.

- Jeg har hørt så meget godt om juleaften, så hvorfor sidde alene hjemme, når man kan være sammen med en masse gode mennesker? siger han.

Lone Kjæhr havde taget turen fra Dronninglund.

- I stedet for at sidde alene hjemme, kan man være sammen med en masse andre glade mennesker, og få en god juleaften ud af det.

Syv-otte frivillige bistod med servering med mere.

- Der er aldrig problemer med at finde frivillige, fortæller Else Hansen fra menighedsplejen i Brønderslev.

Det er en mangeårig tradition, at provstiet og kirken indbyder til juleaften.