Fik øjenkontakt med tyven

DRONNINGLUND/HJALLERUP: På Geraavej i Dronninglund blev en mandlig beboer natten til tirsdag vækket af en indbrudstyv. Ved tre-tiden hørte han støj i huset, og da han stod op og kiggede ud gennem entrédøren fik han øjenkontakt med en fremmed mand i indkørslen. Herefter stak den fremmede mand af, og beboeren kunne konstatere, at der havde været indbrud. Hoveddøren var blevet brudt op, og så var der blevet stjålet kontanter, en mobiltelefon og en iPad. Personen i indkørslen beskrives som en mand på 20-25 år, almindelig af bygning, sort krøllet hår og af mellemøstligt udseende. Han bar desuden mørkt tøj.

På Lindenovsvej i Dronninglund har der mellem onsdag og mandag været indbrud i en villa, hvor tyven kom ind ved at bryde et vindue op. Der blev efterfølgende stjålet et mindre kontantbeløb. Det var i øvrigt på Lindenovsvej, at en beboer lørdag overraskede en indbrudstyv.

På Anne Marie Vej i Hjallerup blev der mandag stjålet en Macbook, kontanter, en taske, smykker og en Bretling ur. Det er uvist, hvordan tyven er kommet ind, men indbruddet skete mellem klokken 14.15 og 23.