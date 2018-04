BRØNDERSLEV: Brønderslev Borgerlige Skyttelaug skal have ny finansminister Ole Hansen stopper på generalforsamlingen torsdag 12. april. Fire medlemmer af regeringen er på valg. Mens Ole Hansen ønsker at stoppe, er de tre øvrige regeringsmedlemmer parat til at fortsætte. Det er Flemming Hansen, Kim Dam Nielsen og Jan Heegaard. Årets fugleskydning er søndag 19. august.

Generalforsamlingen holdes på HawkeyePedershaab klokken 19.