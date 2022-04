Firas driver spisested og slikbutik: Det fik han ud af at bygge dem sammen

BRØNDERSLEV:Firas El-Sayed har haft gang i en stor ombygning af sine to forretninger i Bredgade i Brønderslev, City Sandwich og City Candy. Før lå slikbutikken og spisestedet som naboer i hver sin bygning kun forbundet med en dør bagved, men nu hænger de to butikker sammen i ét stort lokale.

Nu er der køkken til venstre, når man kommer ind - det kan man se bagved en ny disk.

- Disken har vi selv lavet, fortæller Firas El-Sayed, der ejer virksomheden.

I midten folder alt bland-selv slikket sig ud, og der er også blevet lavet et nyt område i amerikansk diner-stil, hvor man kan sidde og spise.

Der er kommet endnu mere slik at vælge i mellem. Foto: Martin Damgård

- Det er blevet taget godt imod. Mange benytter sig af det, både unge og familier, der kommer med deres børn, giver Firas El-Sayed som eksempel.

Nu kan man spise i amerikansk diner-stil. Foto: Martin Damgård

Køkkenet er også nyt og er blevet større, og der er kommet nye fliser på gulvet i butikken. Det har været en travl periode under ombygningen, hvor det hele skulle gå op.

- Det har kostet rigtigt mange penge, men det er det hele værd, siger Firas El-Sayed.

Der var flere grunde til, at der skulle en ombygning til.

- Det var fordi, det var for lille, og der var ikke nok plads. Det trængte til en kæmpe renovering og var godt slidt efter fire år, fortæller Firas El-Sayed.

Så er der serveret. Foto: Martin Damgård

Arbejder to jobs

Firas El-Sayed har bygget sin forretning op, samtidig med at han også har et andet job.

Han er uddannet sundhedsøkonom og arbejder indenfor medicinalindustrien hos en virksomhed i Aalborg. Det giver en arbejdsuge på en hel del timer, men det tager han i stiv arm.

- Vi er unge - det er nu, vi skal gøre det, så vi kan få det godt, når vi bliver ældre, smiler Firas El-Sayed.

Han er glad for sit arbejde i butikken.

- Kundekontakten betyder alt. Man møder mange nye mennesker og snakker med folk, fortæller Firas El-Sayed, der peger på, han også er glad for at være sammen med holdet i butikken, som tæller ti deltidsansatte.

- Vi er en stor familie, der både hygger os og gør vores bedste.

Nu hænger Firas Al-Sayeds to butikker sammen. Martin Damgård

Det at have sin egen forretning giver også noget særligt.

- Man kan bevise over for sig selv, at man godt kan stable noget op, forklarer han.

Et sted, der manglede

Firas El-Sayed åbnede City Sandwich, fordi han kunne se et behov.

- Jeg ville gerne gøre noget godt for byen, og jeg syntes, at det var det, der manglede. Et sted at få sandwich og slik til børn og voksne, fortæller han.

Og han har oplevet, at det er blevet taget godt imod i byen.

- Det er gået over al forventning. Folk har støttet os rigtigt godt.

Kunderne bakker op om City Sandwich, som også leverer mad og slik ud til folk. Foto: Martin Damgård

Kunderne er folk i alle aldre - lige fra de helt små, der kommer og er med til at blande bland-selv slik og til de ældre. Der kommer også en del skoleelever. Og så er en del af forretningen også, at de leverer både mad og slik ud, det kan også være is og sodavand.

- Rigtigt mange bruger det, fortæller Firas El-Sayed.

Der er i forbindelse med renoveringen også kommet nyt menukort i City Sandwich - en af nyhederne er grillede sandwich, panini, og der er også kommet risretter på.

Grillede sandwich, panini, er nye på menuen. Foto: Martin Damgård

Slikområdet er også udvidet lidt, så der er kommet mere at vælge i mellem, og der er kommet nye stativer til de mange bøtter.