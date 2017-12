Fire litauere anholdt for indbrud

VENDSYSSEL: Nordjyllands Politi har fredag anholdt fire litauiske statsborgere, som mistænkes for at stå bag flere af de adskillige indbrud, der er blevet begået i Vendsyssel den seneste tid.

To af mændene blev anholdt i Frederikshavn, mens de andre to blev anholdt på Fyn af Fyns Politi.

Efter politiets opfattelse, er der tale om to grupperinger, der begge har begået flere indbrud i Vendsyssel. Det oplyser politikommissær Sune Myrup, Nordjyllands Politi.

Det var en årvågen borger, der var årsag til, at to af mændene blev anholdt i Frederikshavn. Borgeren havde nemlig taget billeder af en bil, som han synes virkede mistænkelig.

- Det er et godt eksempel på, hvor vigtigt borgernes hjælp er. Borgeren lagde 13. december mærke til en bil på Stendyssevej ved Hirtshals, som han synes ikke passede ind. Han registrerede nummerpladen og tog et billede af bilen. Da der senere var lavet tre villaindbrud på Stendyssevej, kunne politiet i Hjørring lave en målrettet efterforskning som førte frem til, at vi kunne anholde mændene på en adresse i Frederikshavn, siger Sune Myrup.

Den ene af de anholdte er 26 år, men politiet endnu ikke med sikkerhed har lagt den anden persons identitet fast.

I forbindelse med anholdelserne har Nordjyllands Politi beslaglagt smykker, der stammer fra indbrud samt indbrudsværktøj. De to mænd er nu sigtet for de tre indbrud på Stendyssevej i Hirtshals.

Anholdt på Fyn

Yderligere to litauiske statsborgere på henholdsvis 37 og 31 år blev anholdt fredag. Det skete som resultat af den aktion, politiet gennemførte i weekenden, hvor ekstra patruljer registrerede en række personer.

I den forbindelse blev to litauiske mænd eftersat til fods, men de lykkedes mændene at undslippe politiet. De blev dog senere identificeret og efterlyst, og det betød, at Fyns Politi kunne anholde mændene på motorvejen på Fyn, fortæller Sune Myrup.

Mændene sigtes for flere villaindbrud i Tylstrup, ligesom den 31-årig sigtes for et indbrudsforsøg i Sulsted, hvorunder der blev anvendt peberspray mod et vidne.

Mistænkes for flere indbrud

Selvom de fire mænd indtil videre kun er sigtet for en håndfuld indbrud, så mistænker politiet mændene for at så bag mange flere indbrud.

- Samlet set mistænker vi de fire litauere for at have lavet ganske massiv indbrudskriminalitet i Vendsyssel. Der har i år været mange indbrud i politikredsens nordlige kommuner, og derfor anvender vi også rigtig mange resourser på vores patruljering og efterforskning på området. Derfor er det glædeligt, at vi har kunnet foretage anholdelse fire personer, som vi mistænker for at stå bag en del af de mange indbrud, fortæller politikommissær Sune Myrup.

De fire mænd bliver fremstillet i et grundlovsforhør lørdag formiddag, hvor politiet vil kræve dem fængslet.