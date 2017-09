Firma vokser i lyntempo

BRØNDERSLEV: Det går strygende for firmaet Nordic Cleaning, der netop har åbnet en afdeling i Brønderslev, på adressen Nørregade 16.

Firmaet har kun eksisteret i to år. Dengang etablerede firmaet sig i Dronninglund, og siden er der etableret en afdeling i Aarhus, og nu altså Brønderslev.

Nordic Cleaning har det første år haft en fremgang på over 300 procent i omsætning. Der er nu 24 ansatte.

Firmaet tilbyder rengøring til private og erhvervsvirksomheder samt praktisk hjælp, vinduespudsning, skadeservice og grøn service. Og der forhandles støvsugere, rengøringsartikler med mere i butikken i Brønderslev.

Der er to personer bag Nordic Cleaning, nemlig Jacob Madsen og Klaus Larsen. De to mødtes på Flauenskjold Skole, hvor de begge har børn gående.

Efter at et rengøringsfirma i landsdelen var gået konkurs, opstod der behov for noget nyt. Og her slog de til.

- Det har vist sig at være en god idé, siger Klaus Larsen.

- Når vi nu også er i Brønderslev, skyldes det, at vi har fået mange kunder her, fortæller han.

Hotel Phønix er én af de store kunder.

Forleden overtog Nordic Cleaning rengøringen på Dronninglund Hotel.

Firmaet har et nøgleord, nemlig ordentlighed.

- Med hensyn til praktisk hjælp møder kunderne kun to medarbejder - den faste og afløseren. Vi har eksempler på, at en ældre har haft 25 forskellige inden for dørene. Vi ved, at de ældre gerne vil se den samme.

- Så når vi får en ny aftale, kommer den faste medarbejder sammen med afløseren for at hilse på. Således er der kun den faste medarbejder og afløseren, der besøger den ældre.

Klaus Larsen fortæller, at firmaet har planer om at udvikle sig endnu mere i de kommende år.

Medarbejderne har gennemgået relevante kurser, ligesom der sikres ordentlige arbejdsforhold gennem en overenskomstaftale med 3F.

Nordic Cleaning er blevet godkendt til fritvalgs-ordningen i Aalborg og Brønderslev Kommuner.

Åbningen er markeret med reception, hvor mange mødte op for at gratulere med åbningen i Brønderslev.