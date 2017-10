Græskarpe bortført

KLOKKERHOLM: En kæmpestor græskarpe undgik at ende som som minkfoder, da to personer tirsdag greb den, lige efter den var kommet op af Klokkerholm Møllesø - og bortførte fisken. De bragte fisken ind i en varebil og kørte væk med høj fart.

Vandløbsmedarbejder Therese Wallem fra Brønderslev Kommune er rystet over episoden.

- Det er simpelthen ikke i orden, og det vil få følger, hvis vi finder frem til mændene, siger hun.

Medlemmer af Klokkerholm Sportsfiskerforening og folk fra Ny Thorup Fiskepark i Brønderslev, der skulle redde de fisk, der må reddes, opførte sig pænt.

De tilstedeværende lystfiskere kender ikke de to mænd, der kørte væk med den store fisk. Lystfiskere skønner, at den uønskede krabat vejer mindst 20 kilo.

Græskarperne blev sat ud for omkring 20 år siden for at rense søen, men i dag er de uønskede hos biologer.

Biologerne har besluttet, at Klokkerholm Møllesø skal skal tømmes for karper for at genoprette et naturligt fiske- og planteliv.

Dog må der udsættes 10 karper.

- Vi mener, at søen kan bære de 10 fisk, siger Therese Wallem.

Der blev mandag og tirsdag fanget syv spejl- og skelkarper. De blev alle flyttet til Nymøllesø i Dronninglund. Den "bortførte" kæmpefisk er af den art, der skulle være endt som minkfoder.

- Nu ved vi jo ikke, hvor den havner, siger Therese Wallem.

Mandag og tirsdag er der fanget ca. 1500 kilo fisk, der ender som minkfoder, nemlig skaller. Gedder og aborrer er straks sat ud igen.