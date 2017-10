Fiske-aktivist: Vi reddede kæmpefiskens liv

KLOKKERHOLM: Det gik lynhurtigt, da flere mænd tirsdag over middag "bortførte" en kæmpestor græskarpe fra Klokkerholm Møllesø, der er ved at blive tømt for vand i forbindelse med et EU-støttet miljøprojekt.

Projektet skal forsøge at genoprette et naturligt fiske- og planteliv i søen, som skal tømmes for karper.

Græskarperne blev sat ud for omkring 20 år siden for at rense søen, men i dag er de uønskede hos biologer.

Stor fisk kørt væk med høj fart

Flere lystfiskere er utilfredse med miljøprojektet, og tirsdag slog en gruppe mænd til. De fjernede en meget stor græskarpe, der allerede var fanget og egentlig skulle ende sit liv som minkfoder.

Mændene fragtede lynhurtigt karpen ind i en balje i en hvid varebil, hvorpå der stod "Carpaholics" på bagruden. Derefter kørte de væk i høj fart.

De tilstedeværende fiskere afviste at kende til "fiskebortførerne", men NORDJYSKE fik hurtigt opsporet en af dem.

- Redningsaktion, ikke bortførelse

NORDJYSKE kender mandens identitet, men han vil kun udtale sig anonymt.

- Det var en redningsaktion, ikke en bortførelse. Græskarpen skal have lov til at leve. Biologen ville have slagtet den, siger han.

Manden fra "Carpaholics" vil ikke fortælle, hvor kæmpekarpen befinder sig nu.

- Den lever forhåbentlig i bedste velgående, siger han med et grin.

Og tilføjer, at karpen vejer lidt over 12 kilo.

Hård kritik af sø-projekt

"Carpaholics" er ikke nogen aktivistgruppe.

- Vi er fem drenge, der hygger os med at fange karper. Det er "catch-and-release". Vi fanger dem, tager fotos af dem og sætter dem ud igen, fortæller manden.

Og han vil gerne pointere, at han ikke har høje tanker om miljøprojektet med såkaldt biomanipulation i Klokkerholm Møllesø. Slet ikke, at de mange karper, som tidligere er sat ud i søen, nu skal ende deres dage som minkfoder.

- Forskning i såkaldt biomanipulation viser, at efter otte-ti år, så har naturen genoprettet sig. Så er der status quo, siger manden fra "Carpaholics".

Han kritiserer projektet i Klokkerholm Møllesø for at bygge på fem år gamle målinger, som - ifølge ham - ikke giver et retvisende billede af den nuværende tilstand for fiske- og plantelivet i søen.

For ham at se handler det mere om, at EU har givet tilskud på en halv million kroner, hvis projektet gennemføres.