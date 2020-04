Fitness: Nu kan patienter genoptræne udenfor

BRØNDERSLEV:I ugen efter påske vil et nyt træningsområde blive anlagt ved sygehuset i Brønderslev, Neuroenhed Nord, som arbejder med folk, der er blevet ramt af blodpropper, hjerneblødninger eller et traume og har fået en hjerneskade.

Det er Støtteforeningen for Brønderslev Sygehus, der har søgt pengene hjem fra forskellige fonde, og kort før påske kom 60.000 kroner fra Spar Nord Fonden i hus. Det blev markeret med en lille samling på stedet, hvor banen skal anlægges.

Nu kommer det altså til at betyde, at patienterne får mulighed for at træne på nye redskaber udendørs.

I forvejen har sygehuset nogle udendørs træningsfaciliteter, men med det nye bliver det nu muligt at bruge fitnessmaskiner udendørs.

- Der bliver mulighed for, at de kan lave noget fysisk træning i en hel anden kontekst, fortæller ledende terapeut Kristian Bech.

Patienterne kan også træne indenfor, men det betyder noget at komme ud.

4 Fliserne er lagt - forleden kom der 60.000 kroner fra Spar Nord Fonden - og nu bliver maskinerne stillet op. Foto: Henrik Louis

Ingen bakker indenfor

Ergoterapeut Dorte Richter peger på, at patienterne ofte er meget indenfor og har glæde af at komme ud.

- De er meget bundet til at være inde og kan ikke selv transportere sig ud, fortæller hun og peger på, at det betyder meget at komme ud og være aktiv.

Kristian Bech peger på, at nogle af patienterne i Brønderslev har været i et langt forløb, inden de kommer til Brønderslev. Dermed kan det blive ekstra skønt at kunne komme udenfor.

- Her træder de ud af hospitalskonteksten og ud af den rolle med at være den syge. Det kan bekræfte dem i at være på rette vej, fortæller Kristian Bech.

At være udenfor giver også nogle konkrete fysiske udfordringer i forhold til inde.

- Indenfor er der plane gulve og høj forudsigelighed. Ude kan græsset være blødt, og fliser ligger ikke altid lige. Det er muligt at gå op ad en bakke, det kan vi ikke tilbyde indenfor, giver Kristian Bech som eksempler.

Også mentalt er det godt at træne udenfor.

- Det giver noget energi, mener Dorte Richter.

Den nye bane kommer blandt andet til at bestå af nogle forhindringsbomme og fitnessmaskiner til benpres, brystpres og en crosstrainer.

Der er mulighed for at træne både kondition, styrke og balance.

- Der har vi brug for en god variation. Det har vi ikke haft udenfor før, fortæller Kristian Bech.

Det hele kædes sammen af en flisegang, som allerede er lagt, og den gør, at man let kan komme til maskinerne også fra rollator eller kørestol.

Livsændrende øjeblik

For patienterne på sygehuset i Brønderslev ligger der ofte en stor opgave foran dem og en skelsættende oplevelse bag dem.

- Ofte så er det et øjeblik, der bliver ændrende for ens livssituation. Man går fra at kunne klare sig selv til at være dybt afhængig af hjælp fra andre, fortæller afdelingschef Markus Brasholt.

Sygehuset i Brønderslev tager sig af patienter med moderat til svær hjerneskade, og de kommer der til genoptræning efter, at der har været en akut fase med indlæggelse i typisk Aalborg.

Folk er ofte i chok, både patient og pårørende, når de lander i Brønderslev.

- Det er en livsændrende ting for dem, og det går så hurtigt inde i Aalborg, at det først er, når de kommer hertil, at de begynder at bearbejde deres nye livssituation. Vores personale hjælper dem i den proces, fortæller Markus Brasholt.

Nogle er skadede kognitivt, på deres tanker. Andre har lammelser. Nogle lærer aldrig at gå igen.

Fælles for dem er, at træningen er vigtig, og her kan den ny bane, som ligger i dejlige omgivelser, gøre en forskel.

- Udendørs træningsfaciliteter betyder meget. Udgangspunktet skulle gerne være, at patienten får så højt et funktionsniveau som muligt. Det kan det hjælpe med, opsummerer Markus Brasholt, der også peger på, at nogle af patienterne vil være i stand til selv at gå ud og bruge nogle af maskinerne.

Sygehuset i Brønderslev har plads til 30 patienter ad gangen og havde sidste år 319 personer igennem et forløb med genoptræning. Patienterne er der i gennemsnit i 30 dage, men det svinger meget.

Den ny bane ventes at stå klar i ugen efter påske. Øster Brønderslev Sparekasse og Odd Fellow har også støttet projektet, og støtteforeningens egen kasse og sygehuset selv har også bidraget.