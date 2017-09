Flere aktiviteter

BRØNDERSLEV: Brønderslev vil blive en mere spændende handelsby, hvis nogle af de mange ideer føres ud i livet, som blev født i en Brainstorm Camp i Brønderslev Handel.

Noget af det, der bør satses på er en permanent scene, overdækning eller telt.

Blandt deltagerne var der enighed om, at der skal arbejdes videre med denne tanke, og måske skal der søges fonde.

Der blev peget på en permanent overbygning på Banegårdspladsen eller i Stjernekrydset.

Det er et bredt ønske med flere events i Brønderslev midtby, og her lægges der op til temabaserede arrangementer.

Der blev talt om f.eks. en uge med cowboy-tema, en uge, hvor foreninger præsenterer sig selv, en uge, hvor kunstnere kan udfolde sig og meget mere.

Der lægges også op til, at Brønderslev skal være i grønt, hvor der satses på genbrug og bæredygtighed.

Der blev også talt om at pynte Algade mere op med f.eks. blomster eller hjerteformede kunstværker, i forbindelse med, at Brønderslev har genskabt det røde hjerte.

Christian Jepsen sagde, at det skal være en oplevelse for kunderne at komme til Brønderslev.

- Vi har musik i Nygade, men der kan laves meget andet, der kan give kunderne oplevelser, siger han.

Handelschef Lars Bisgaard er særdeles tilfreds med udfaldet af campen.

- Der kom rigtig mange ideer på bordet, der nu skal arbejdes videre med, siger Lars Bisgaard. Der er virkelig noget at satse på.