Flere anmeldte brand - men hvor var det?

Fire brandbiler fra Brønderslev og Hjørring rykkede søndag eftermiddag ud, efter at flere havde ringet 112 og anmeldt en ildebrand.

Nu var der dog den krølle på sagen, at brandfolkene først lige skulle finde ud af, hvor det brændte. Og da det var lykkedes, kunne de hurtigt returnere til brandstationerne, for der var ikke brug for deres indsats.

Indsatsleder Dennis Møller fra Nordjyllands Beredskab forklarer, at brandfolk fra begge stationer blev sendt afsted, fordi der ved 12.25-tiden kom flere anmeldelser fra bilister, der kørte på motorvej E39.

- Det var både nogle, der kørte nordgående, og nogle, der kørte sydgående. Og ud fra deres gps-punkter og alt efter, hvor de befandt sig, blev det et større område, der skulle eftersøges i både Brønderslevs og Hjørrings dækningsområder. Det var derfor, at folk kunne opleve fire brandbiler køre ud, fortæller Dennis Møller.

Det skulle vise sig, at en landmand i Brønderslevs opland havde brændt noget halm af på sin mark. Nogle halmballer var ikke blevet bundet ordentligt, og derfor lå det spredt ud på marken.

Røgen kunne altså ses fra motorvejen, og indsatslederen oplevede selv at kunne lugte røgen, da han kørte på motorvejen. Men røgen var ikke så kraftig, at trafikken var generet af den. Politiet udsendte en melding via trafikradioen.

- Da vi kom ud til marken, var der kontrol over det, og der var blevet harvet med to traktorer. Der blev holdt øje med det, så vi kunne returnere stille og roligt igen, fortæller Dennis Møller.