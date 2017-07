Flere borgere forsørger sig selv

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: 38 procent af de borgere, der siden november 2015 er henvist til ISS, er kommet i selvforsørgelse, hvilket er næsten dobbelt så mange som ventet. Det kan formand for beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune, Eskild Sloth Andersen (S) fortælle.

Siden november 2015 har ISS varetaget den virksomhedsvendte indsats for jobparate borgere omfattet af integrationsloven i Brønderslev Kommune.

ISS’ opgave er at etablere virksomhedsforløb, sikre fremdrift i forløbene og bringe minimum 20 procent af de henviste, jobparate borgere i selvforsørgelse.

I Brønderslev Kommune er der 216 fuldtidspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet fra maj i år.

56 procent er vurderet jobparate, og 90 er aktuelt henvist til en virksomhedsrettet indsats hos ISS. Heraf er 68 borgere aktuelt i en virksomhedspraktik eller i et job med løntilskud.

Siden ISS overtog opgaven i november 2015, er 148 borgere afsluttet hos ISS. 56 er afsluttet til selvforsørgelse, og det svarer til 38 procent.

- Det er et tilfredsstillende resultat i forhold til målet i kontrakten om, at 20 procent af de henviste borgere skal i selvforsørgelse.

89 borgere er afsluttet til fortsat indsats via integrationsafdelingen, idet indsatsen hos ISS ikke har ført til, at borgerne er kommet i selvforsørgelse. Det kan skyldes, at borgeren er blevet sygemeldt, eller der er behov for en anden type indsats. Integrationsafdelingen har fokus på denne målgruppe.

Brønderslev Kommunes kontrakt med ISS stopper 31. juli. Men der lægges fra forvaltningens side op til, at samarbejdet skal forlænges.

- Udover at ISS har levet op til målsætningen, fungerer samarbejde med ISS tilfredsstillende. Der er løbende dialog mellem integrationsafdelingen og ISS om indsatsen for de enkelte borgere, og ISS har løbende tilpasset sig de ændringer, der er sket på området.

Antallet af nyankomne flygtninge er i øvrigt faldet.