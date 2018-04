Flere foreninger foran lukning og konkurs

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - En række foreninger står foran at dreje nøglen i den kommende tid. Det fortæller formand for Idrætssamvirket Brønderslev, Søren Krog Jensen.

Han fortæller, at flere foreninger læner sig op af en konkurs. Han forudser, at flere foreninger må lukke.

- Det kan ikke være rigtigt, at Brønderslev Kommune accepterer en sådan udvikling, og lukker øjnene for det kæmpe-arbejde, en lang række frivillige ledere udfører for de mange unge såvel som ældre mennesker, der nyder gavn af idrætslivet.

- Vi kan konstatere, at Brønderslev Kommune stadigvæk skærer i tilskuddene til foreningerne, og derved forringer foreningernes vilkår ganske uhyggeligt. Lokaletilskuddet er blevet barberet ned fra 75 procent til 65 procent.

- Vore aktivitetstilskud er blevet beskåret år efter år. Prisen for at leje kommunale lokaler stiger, og sådan er der flere forhold, der rammer foreningerne, sagde Søren Kog Jensen på generalforsamlingen i Idrætssamvirket Brønderslev.

Poul Lønbro Pedersen, der repræsenterer Brønderslev Badminton Club, beklagede, at der ikke ydes én krone mere til idrætten i og med, at der nu udarbejdes en idrætspolitik.

- Hvis der skal være f.eks. fem eliteklubber i kommunen, er det ikke rimeligt, at tilskuddet til eliten tages fra de øvrige klubber. Der skal flere penge på bordet, sagde Poul Lønbro Pedersen.

Formand for Brønderslev Floorball Club Hot Shots, Jeppe Bisgaard, repræsenterer én af de foreninger, der har været oppe at markere sig i toppen af sporten med blandt andet guldmedalje.

- Det kan ikke passe, at Brønderslev Kommune skal være nummer 96 ud af 98 kommuner, når det gælder tilskud til idrætten, sagde han.

- Hvis vi blot lå midt i feltet, ville der være ca. seks millioner kr. mere til idrætten i kommunen. Det ville lune.

Fritidskonsulent Jørgen Nielsen sagde, at der er forskel på, hvordan tilskuddene gøres op.

- Ser vi på ministerielle opgørelser, ligger Brønderslev Kommune langt bedre, sagde han.

Byrådsmedlem Simon Aagaard (Borgerlisten) blev opfordret til at tage sagen med til fritids- og kulturudvalget og måske byrådet, med en opfordring til, at der skal flere penge til.

Det er blandt andet den såkaldte 25-års regel, der rammer mange foreninger på pengepungen. En af dem, der er hårdt ramt af denne regel, er Brønderslev Golfklub.

Poul Lønbro Pedersen fortæller, at en del kommuner afskaffer 25-års reglen.

Søren Krog Jensen kunne fortælle, at der arbejdes på at ændre reglerne.

- Det er en møgregel, og den skal fjernes hurtigst muligt.

- Det er da fjollet, at man med den ene hånd ønsker at gøre flere ældre aktive, og dermed styrke sundheden, og med den anden hånd straffer foreninger, der vil gøre flere ældre aktive, sagde Søren Krog Jensen.

Søren Krog Jensen kan konstatere, at det er et problem at skaffe frivillige hænder i foreningerne.

- Folk er bange for at binde sig til længerevarende arbejde. De vil hellere påtage sig konkrete, afgrænsede opgaver, som man kan overskue.