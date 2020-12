BRØNDERSLEV:Der har været en del flere indbrud i Brønderslev hen over den forløbne weekend og først på ugen, end tendensen ellers har været igennem et længere stykke tid.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra lokalpolitiet i Frederikshavn.

En håndfuld lyder ganske vist ikke af meget, men området har ellers været forskånet for mange indbrud på kort tid.

I perioden tirsdag klokken 10 til onsdag klokken 10 har der såldes været indbrud i en villa på Fyrtøjsvej i Brønderslev.

Peter Skovbak oplyser, at et vindue er opbrudt. Da man endnu ikke har talt med ejeren af villaen, har man endnu ikke fuldt overblik over, hvad der er stjålet. Men den foreløbige opgørelse viser, at der er stjålet nogle smykker.