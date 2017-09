Flere indbrud i varebiler - tyve blev opdaget

VENDSYSSEL: Lokalpoliti i Frederikshavn og Hjørring har igen fået mange anmeldelser om indbrud i varebiler. Fra en parkeret varebil, der holdt på Bittebyvej i Flauenskjold fra lørdag til mandag er der blevet stjålet elværktøj for i alt 50.000 kr. Tre andre biler i Flauenskjold er blevet brudt op. To varebiler på Ingeborg Skeelsvej er mellem fredag og mandag blevet opbrudt og fra den ene varebil er der blevet stjålet elværktøj. På Vinkelvej i Flauenskjold stod der en bil, som har fået stjålet et integreret GPS- og radiosystem.

På Skævevej i Dybvad mellem søndag og mandag er en varebil blevet brudt op, men der er umiddelbart ikke blevet stjålet noget.

På Skolegade Hjallerup er tyvene også kun været inde og snuse i en varebil, som holdt parkeret mellem søndag og mandag.

I Hjørring har en håndværker haft indbrud i sin bil, som mandag aften holdt parkeret på Skovtoften. Her er der blevet stjålet elværktøj.

I Vrå blev to tyveknægte opdaget, da de klokken 04.08 brød ind i en varebil, som holdt ved en privat bolig på Vrejlevvej i Vrå. Ejeren så to mænd, hvor den ene var iført en mørk hættetrøje og mørke arbejdsbukser med reflekser og den anden mand var iført en lys hættetrøje og arbejdsbukser med reflekser.

- Vi kørte selvfølgelig hurtigt derud, men vi fik ikke fat i de mænd, som kørte i en personbil, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.