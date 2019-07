Tyve går efter ferietomme huse

Aftal nabohjælp. Få naboen til at gå en runde om dit hus, mens du ikke er der og få ham til at tømme din postkasse mm.

Sørg for at sikre dine døre og vinduer ordentligt.

Rod gerne lidt og lad opvasken stå, når du tager afsted, så hjemmet ser beboet ud.

Forsøg at lade være med at friste tyven med dyre genstande i vinduet.

Lås skuret og fjern redskaber, som kan bruges til at bryde ind med.

Sørg gerne for lys med bevægelsescensorer rundt om i huset.

Undgå at for høje hække og hegn rundt om dit hus, som gør det muligt for tyven at operere i fred.

Træk gardiner fra nogle steder, så det ser ud som om, at nogen er hjemme.

Gem ekstranøglerne langt væk, så tyven ikke kan få fat i dem.