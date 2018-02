Flere penge til frivillge

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der bliver i år flere penge til de frivillige. Det konstaterer formand for Frivilligrådet, lektor Knud Jørgensen.

- Byrådet har besluttet, at der i 2018 skal tilføres paragraf 18-midlerne ekstra 200.000 kroner. Det betyder et løft for alle i år.

- I fjor oplevede vi, at der var ansøgninger for et større beløb end der var mulighed for at opfylde. Der er ansøgninger for omkring 900.000 kroner, og fordelingsbeløbet var på 325.000 kroner.

- Frivilligrådet bestræber sig i sin indstilling til social- og sundhedsudvalget at fordele pengene ligeligt ud fra det regelsæt, der politisk er vedtaget i frivilligpolitikken.