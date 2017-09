Flere penge til skolerne

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Socialdemokraternes gruppeformand, Arne M. Jensen, fortæller, at det har været nødvendigt at give og tage, for at opnå budgetforlig.

- Men vi skylder det byråd, der tiltræder 1. januar, at det er et fremadrettet budget, der overdrages.

Arne M. Jensen hilser med tilfredshed, at der bliver flere penge til ældreområdet, ligesom han ser muligheder i, at der afsættes en sundhedspulje på 500.000 kr., som placeres i økonomiudvalgets regi, så pengene kan benyttes bredt til sundhedsfremme.

- Og så tilføres skolevæsenet jo flere penge, som skolerne har efterlyst.

- Vi har et godt og velfungerende skolevæsen, så det bakker vi op om, siger Arne M. Jensen.

Han håber på, at de kommunale medarbejdere i højere grad frigøres fra administrative opgaver til direkte borgerservice.

Arne M. Jensen mener, at det er vigtigt, at der kommer penge til nedrivning af faldefærdige huse i oplandet, selv om statspengene er væk.

- På anlægssiden tages der nu hul på renovering af Plejecentret Margrethelund i Dronninglund, som er meget tiltrængt.

- Der er små stuer, og i og med, at plejecentret renoveres, bliver der færre pladser, hvilket jo vil hjælpe på, at der i dag er overskud på plejehjemspladser i og med, at der bygges friplejehjem.

- Det er bestemt tiltrængt, at der kigges på vore veje, for de er godt nok i dårlig stand.