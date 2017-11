Flere skal i job

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: I valgkampen snakkes der meget om, hvor vigtigt det er at få flere nye borgere til kommunen. Vi er enige i, at det er en god idé - men hvorfor ikke gøre livet bedre for de nuværende borgere - både dem, der kommer i arbejde, og alle vi andre som kan nyde godt af flere penge i kassen? Det vil nogle politikere gøre noget ved.

En ledig der flyttes fra kontanthjælp, eller understøttelse, til varigt ordinært arbejde, giver nemlig et overskud på 130.000 kroner til kommunekassen i form af sparede ydelser og ekstra skatteindtægter. Det viser tal fra kommunens økonomiafdeling.

Derfor vil borgmesterkandidat Arne M. Jensen (S), byrådskandidat Eskild Sloth Andersen (S) og LO-formand Ole Andersen (S), efter valget foreslå, at der arbejdes på en udvidet investeringsstrategi, der kan sende flere borgere i varig beskæftigelse.

- Med den vækst der er i beskæftigelsen i kommunen, og i alle nordjyske kommuner, er det nu, der skal gøres en ekstra indsats for at give de ledige borgere de kompetencer som virksomhederne efterspørger, siger Arne M. Jensen.

- Vi vil investere massivt i de borgere, der står tættest på jobåbningerne, således vi kan tilbyde virksomhederne jobparate borgere, tilføjer Eskild Sloth Andersen, der er formand for beskæftigelsesudvalget. I samarbejde med virksomhederne vil vi gerne give unge ledige mulighed for en reel læreplads.

- Vi vil give reelle uddannelsesmuligheder og revalidering, der hvor dét er den bedste idé, påpeger Arne M. Jensen. Det hele skal naturligvis tage udgangspunkt i, hvad virksomhederne har brug for - og vi venter, at når vi investerer massivt, så leverer virksomhederne også deres del.

- Dette tiltag en ikke en kritik af den investeringsstrategi, som allerede er iværksat og som har vist sit værd ved i 2017 at have givet en stor besparelse på mange millioner kroner, men derimod en politisk beslutning om at lave en ekstra stor indsats, påpeger Ole Andersen.

Arne M. Jensen siger: - I Brønderslev Kommune vil vi byde de stramme regler trods, og tro på, at den rette indsats og investering i den rette borger, gir pote, ikke kun for den enkelte, men også for kommunekassen.

- Vi vil som udgangspunkt investere ét års "gevinst" i planen, i alt 13 millioner kroner i 2018, som vi årligt får tilbage fra 2019, mener han.

- Vi vil bruge alle de metoder, der er til rådighed, og også nogle vi selv opfinder. Selv om regeringen tager penge fra de lediges muligheder for opkvalificering, ved vi, at det er den investering, der skal til. Forudsætningen for at gennemføre denne plan er, at der er flertal for dette i byrådet i 2018. Det håber vi på, siger de samstemmende.