Flere slagsmål på Brønderslev Marked

BRØNDERSLEV: I forbindelse med Brønderslev Marked blev Nordjyllands Politi flere gange kaldt ud til slagsmål, da mørket havde sænket sig.

Kort før klokken to natten til lørdag havde en gruppe på seks-syv unge mænd overfaldet to andre unge mænd ved at kaste med flasker og slå med en træbjælke. Én af de unge, som blev overfaldet pådrog sig en fire centimeter lang og én centimeter dyb flænge oveni hovedet. En 17-årig mand fra Hirtshals blev anholdt og sigtet for vold.

Masseslagsmål

Natten til søndag måtte en patrulje endnu engang ud til masseslagsmål med en gruppe på 15-20 mænd, som var kommet op at slås ved ét-tiden.

- Men da vi kom derud havde de fleste forladt stedet. Der var en mand på 30 år, som havde fået nogen på ørene. Men han ville ikke umiddelbart anmelde noget, fortæller politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Lidt senere på natten fik en 33-årig mand en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han var voldelig overfor sine kammerater, og ikke ville følge politiets anvisninger.