Flittig tyv på spil? Fire indbrud på få dage i samme område

HALLUND:Fire indbrud indenfor ganske få dage får nu Nordjyllands Politi i efterforskningscenter Frederikshavn til at have mistanke om, at indbruddene kan være begået af en og samme tyv.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, der opfordrer folk i Hallund-området nær Brønderslev til at være årvågne og holde øje med, om der er tilflyttere, der måske udviser mistænkelig adfærd.

Det seneste indbrud skete sent mandag eftermiddag. I tidsrummet fra klokken 18 til 19 har en tyveknægt været på spil på Kjølskevej ved Hallund. Her blev en rude knust, så tyven kunne komme ind i huset, hvorfra der forsvandt en iPad, en powerbank og nogle få kontanter samt en rygsæk, der jo nok har skullet bruges til at fragte tyvekosterne væk fra gerningsstedet.

- De tre andre andre indbrud i området er sket henholdsvis 9. juni på Hallundvej, 10. juni på Søndersig og 11. juni på Nepstrupvej. Og da indbruddene ligner hinanden, både hvad angår fremgangsmåde og med hensyn til tyvekoster, så har vi en mistanke om, at samme gerningsmand elle mænd kan være på spil, siger Peter Skovbak, der altså opfordrer folk i området nær Hallund til at være ekstra årvågne, hvis de ser mistænkelig adfærd.