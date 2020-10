Fodbold i fare: Klub overvejer at lukke for træning og kamp efter weekend med covid-19 smittet på holdet

BRØNDERSLEV:En fodboldspiller på BI, Brønderslev Idrætsforenings U16 drengehold spillede i weekenden kamp og er efterfølgende testet positiv for covid-19.

Det har medført, at BI’s fodbold har måttet ringe til samtlige spillere og trænere på både hjemmeholdet i BI og udeholdet med spillere fra Jetsmark og Ingstrup for at bede dem om at holde sig hjemme fra fodbold og blive testet for corona hurtigst muligt.

- Vi har nu aflyst træning og turnering for U16 drengeholdet i en uge til 14 dage, til testresultaterne er klare, fortæller Daniel Svane, formand for BI Fodbold.

- Fodboldbestyrelsen skal nu drøfte situationen videre frem på et møde her i ugen, og der er vi nødt til også at drøfte det scenarie, at vi helt må lukke ned for alle aktiviteterne, oplyser Daniel Svane.

Punktet har også tidligere været drøftet i bestyrelsen.

Det er vigtigt, at børn og unge har så normal en tilværelse som muligt, og derfor valgte vi at fortsætte. Men efter weekendens kamp må drøfte det igen. Daniel Svane, Formand for BI Fodbold

- For en 14 dage siden diskuterede vi det også, men valgte at holde åben i henhold til de regler og forskrifter, der er for området. Det er vigtigt, at børn og unge har så normal en tilværelse som muligt, og derfor valgte vi at fortsætte. Men efter weekendens kamp må drøfte det igen, siger Daniel Svane og fortæller, at BI Fodbold følger alle forskrifterne for, hvordan fodboldaktiviteterne må afvikles.

- Spillerne samles inden træning ude foran bygningen, hvor omklædning og bad er spærret af. Træneren er mødt en halv time før, for at afspritte bolde og kegler, og derefter følger han spillerne ind på området ad en rute, så de ikke møder andre hold, og der er i øvrigt heller ikke adgang for andre til træningsområdet, fortæller Daniel Svane.

Mens BI Fodbold nu er sendt til pause med U16 drengeholdet, har skolevæsenet i Brønderslev i dag måttet sende fire klasser hjem fra Skolegades Skole, hvor en 2. klasses dreng er testet positiv for covid-19.

Desuden er to 8. og 9. klasser sendt hjem fra Hedegårdsskolen, hvor en elev er også er testet positiv.

- Så vidt jeg er orienteret, er der ikke tale om sammenfald med smitten hos BI Fodbold, oplyser skolechef Carsten Otte.