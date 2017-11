Fødselsdag på Café Kox

BRØNDERSLEV: Det er en succes, der onsdag kan fejre fire års fødselsdag - det socialøkonomiske projekt Café Kox i Brønderslev.

Fra klokken 14 til klokken 16 er der gratis kaffe og kagemand.

- Vi håber at se rigtig mange besøgende denne dag, siger køkkenchef Joan Hvirring og souschef, køkkenfaglig vejleder.

Der er i dag ca. 15 tilknyttet Café Kox, som AOF Vendsyssel står bag. Medarbejderne er både i praktik og anden form for beskyttet beskæftigelse. Nogle er der en time og dagen og andre fem timer.

- Det er virkelig skønt at se, hvordan nogle kommer ud som hele mennesker, siger Joan Hvirring og Rikke Kristiansen. Vi har medarbejdere, der var helt uden selvværd, da de kom, men er kommet oven på, og har fået job eller er i gang med en uddannelse.

- Det er gået rigtig godt, siger Joan Hvirring og Rikke Kristiansen.

Joan Hvirring kom til stedet for to år siden. Rikke Kristiansen har været ansat siden 1. maj.

- Vi har kendt hinanden tidligere fra Kaffelageret i Søndergade Frederikshavn, fortæller de.

Det drev Rikke Kristiansen, mens Joan Hvirring var ansat her. Rikke Kristiansen har i fem år forinden været ansat på Nørre Vesterskov ved Dybvad.

Café Kox er kendt for sine bøfsandwich, og tapas er også populært. Her leveres til flere større arrangementer.

Kager og brød får Café Kox fra Det Blå Hus, der har eget bageri og egen bager, ligesom søsterstedet i Hjallerup, Café Kox Have, sørger for friske grøntsager med mere fra have og drivhus.