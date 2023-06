Føler sig presset til overvågning af lækker multipark: - Det er så ærgerligt, for pengene burde bruges til noget helt andet

VENDSYSSEL:Det har taget årevis at udvikle de mange flotte faciliteter - og egentlig skulle Multiparken være et sted, der frit kunne bruges af alle borgerne i byen.

Men på det seneste har situationen udviklet sig uhensigtsmæssigt - og det har presset bestyrelsen i Jerslev-Sterup Idrætsforening til at tage et noget trist skridt.

"Vi har besluttet at sætte overvågning op over hele parken, da vi oplever at parken ikke altid bliver brugt som det var hensigten".

Sådan skriver foreningen i et Facebook-opslag, som netop er offentliggjort.

Heidi Brønden er bestyrelsesformand i den lokale idrætsforening, og hun ærgrer sig over, at det nu er nødvendigt at opsætte videoovervågning.

- Vi oplever desværre, at der helt generelt er for mange tilfælde, hvor man ikke anvender Multiparken, som man skal, siger hun og tilføjer:

- Det er eksempelvis noget med, at der bliver kørt med scootere på multibanen, og vi har også oplevet, at der er brændt hul i slidlaget på banen.

Henover foråret er der arbejdet med at etablere en helt ny udendørs padelbane i Multiparken - men også padelbanen er udsat.

- Vi oplever nogle gange, at folk kravler over hegnet ind til padelbanen for at spille fodbold på den. Og fodbolde kan banens net simpelthen ikke holde til, siger hun.

Heidi Brønden er formand for Jerslev-Sterup Idrætsforening - og hun er træt af, at Multiparken ikke bliver behandlet bedre, end tilfældet er. Foto: Jerslev-Sterup Idrætsforening

- Nogle gange er det jo børn og unge, der gør det, men vi oplever faktisk også, at forældre er en del af det - eller måske ser på, at deres børn ikke behandler banen ordentligt, forklarer en frustreret Heidi Brønden.

For nylig er der også smadret en rude ved padelbanen - og derfor er den helt nye bane faktisk slet ikke tilgængelig for borgerne i Jerslev lige nu.

- Der er kæmpe aktivitet

Multiparken i Jerslev byder på en lang række af faciliteter. Her finder man eksempelvis "Danmarks største udendørs klasseværelse" og områder til interaktiv leg og læring - der er også multibane, skaterbane, parkour-anlæg, atletikbaner, pannabane og en legeplads.

"Danmarks største udendørs klasseværelse" er blot noget af det, man finder i Multiparken i Jerslev. Foto: Jerslev-Sterup Idrætsforening

Det har ifølge foreningsformanden taget mellem fem og ti år at udvikle Multiparken i Jerslev.

- Så det har været en lang proces, og faktisk er banen jo egentlig ikke helt færdig endnu. Vi mangler stadigvæk en etape, der skal give os en kunstig kælkebakke - men det er noget som en projektgruppe i øjeblikket er i gang med at etablere, forklarer Heidi Brønden.

Trods de nuværende problemer understreger hun, at Multiparken er et enormt aktiv for byen.

- Jamen, vi oplever jo, at der er kæmpe aktivitet omkring Multiparken. Eksempelvis er der mange skoler, børnehaver og privatpersoner, som kommer og bruger den.

- Vi ser også ofte, at folk bruger stedet til at holde familiefødselsdage, hvor de så selv kommer med ekstra borde og bænke, så de kan hygge sig ved Multiparken. Og vi synes jo, at det er fantastisk, når folk bruger faciliteterne på den måde, siger Heidi Brønden.

Træt af at bruge penge

Når Jerslev-Sterup Idrætsforening kommer med det førnævnte Facebook-opråb, så handler det mest af alt om at sikre, at faciliteterne i Multiparken fungerer bedst muligt.

- Det er en omkostningsfuld affære for os, når folk ikke helt ved, hvordan de skal bruges Multiparken.

Senest er det den relativt nyetablerede padelbane, som har været udsat for hærværk. Foto: Jerslev-Sterup Idrætsforening

Heidi Brønden fortæller, at nogle skader kan dækkes forsikringsmæssigt - men det er ikke alle.

Og dernæst ærgrer det hende også, når der er perioder som nu, hvor eksempelvis padelbanen ikke kan være i drift.

- Så det er derfor, vi synes, at vi er nødt til at få opsat overvågning. Første skridt er dog, at vi får taget kontakt til politiet, så vi sikrer os, at vi gør alt på den helt rigtige måde.

Heidi Brønden understreger, at hun er rigtig træt af at bruge foreningens penge på at investere i et overvågningssystem - i stedet for i flere faciliteter.

- Det er så ærgerligt, for pengene burde bruges til noget helt andet, siger Heidi Brønden og tilføjer:

- Og derudover er det simpelthen så træls at sende det her signal. For vi vil jo egentlig allerhelst at Multiparken er åben for alle og bliver brugt af så mange som muligt.

Du kan læse mere om Multiparken på Jerslev-Sterup Idrætsforenings hjemmeside.