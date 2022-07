Før tog det Karina fire timer at lave en ansøgning - i år skulle hun bruge 150 timer

VOERGAARD:- Nej, der har aldrig været en brand under Middelalderdage, og i år det er 20. gang, vi holder arrangementet. Vi har haft styr på brandsikkerheden, og ved alle boderne har de haft brandslukningsudstyr. Alligevel har vi skullet bruge masser af tid på at få lov til at holde Middelalderdage på Voergaard Slot i år, fordi Brønderslev Kommune blev med at vende tilbage med nye krav.

Sådan lyder meldingen fra en meget frustreret frivillig. Karina Christensen er bogholder i Foreningen Voergaard Levende Historie, og hun har tidligere sendt en ansøgning af sted til Nordjyllands Politi med en såkaldt pladsplan.

Fire timer at opdatere

Den har hun lavet i 10 år, og det tog hende fire timer at få den passet til de aktuelle Middelalderdage og sendt af sted og dermed indhente en tilladelse til det store arrangement omkring Voergaard Slot ved Dronninglund.

Så nemt er det ikke gået i år. Slet ikke.

- I år har jeg mindst brugt 150 timer. Heldigvis er jeg vant til at læse reglementer, men hvis man i en forening ikke har den viden og skal hente og betale hjælp udefra, bliver det meget dyrt. Og man er jo ikke frivillig i en forening for at bruge sin fritid med at kommunikere med kommunen om tilladelser, forklarer hun.

Nøjagtige brandplaner

For eksempel skulle foreningen indsende detaljerede brandplaner med markering af flugtveje og brandudstyr og oplyse, præcis hvor mange der skulle opholde sig i bagkøkken-opvask, bagkøkken, Cafe Fremtiden, Kroen og Tinghuset. Karina skulle også optegne brandveje på pladsen, og arrangørerne skal fra 22-06 have ansat en brandvagt, som går rundt i området tre gange.

- Vi måtte leje særligt brandslukningsudstyr og stille op, og det kostede os 20.000 kroner. Der måtte ikke være en grill på slotsøen, fordi hele slottet er bevaringsværdigt. Dertil kom, at kommunen ville vide, hvor mange der sov på pladsen, hvem der ellers var på pladsen som frivillige i løbet af dagen, oplister Karina Christensen og siger, at det mest frustrerende var, at hun ikke kunne finde hoved og hale i, hvad kommunen ville have af dokumentation.

- På et tidspunkt fik vi også en ny sagsbehandler, som stillede 13 krav til dokumentation, hvor vi allerede havde afleveret de ni punkter. Vi startede ansøgningsarbejdet 1.marts og fik først brugstilladelsen torsdag 14. juli, som vi skulle åbne Middelalderdagene lørdag 16.juli. Det blev bare ved med at trække ud og ud, siger hun.

I bruger for lang tid

Og så var der selve opsætningen af boder, baldakiner og telte med alt, hvad der hører til af for eksempel el-arbejde. Her mente kommunen, at en uge måtte være tilstrækkeligt. Men det kan ikke lade sig gøre på så kort tid, når alle er frivillige. Elektrikeren kommer for eksempel kørende fra Thy.

- Jævnfør vores kontrakt med Voergaard Slot må vi påbegynde opsætningen tre uger før arrangementet på deres private område, forklarer Karina Christensen, som alligevel måtte bruge tid på at tale med Brønderslev Kommune.

- Vores sagsbehandler har to gange på skrift og én gang i telefonen skrevet/sagt, at vi skal begrænse tiden. Vi har hver gang forklaret, at vi alle er frivillige, som arbejder efter fyraften og i weekenderne, og der er tre uger realistisk for os - afhængig af hvem som er til rådighed - samt deres fysiske formåen og færdigheder, siger Karina Christensen.

Baggrunden for det store og omstændige dokumentationsarbejde omkring brandsikkerhed skal findes i et nyt reglement, som frivillige over hele landet bliver mødt med. Det gælder også for Hjallerup Marked og Jerslev Marked i Brønderslev Kommune.

Regelsættet hedder Bygningsreglementet.dk og skal anvendes, når frivillige som Karina Christensen vil have tilladelse til at holde f.eks. Middelalderdage på Voergaard, sådan som hun og foreningen netop har holdt fra 16.-23.juli.

1000 sider reglement

Hele Bygningsreglementet og dets mange vejledninger og bilag fylder tæt på 1000 sider.

Selve delen om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidig overnatning og transportable konstruktioner står i bilag 11. Herunder finder man 27 sider med præ-accepterede løsninger, altså konkrete bud på, hvad der kræves, for at Karina Christensen og de mange andre frivillige på markeder skal få tilladelserne i orden.

Det oplyser beredskabsinspektør Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

- Jeg kan sagtens forstå ansøgerne, for det er en stor opgave første gang, de skal ansøge ud fra det nye bygningsreglement, men næste år bliver det lettere, for da har de lavet dokumentationen, siger han.

Nordjyllands Beredskab er høringspartner for kommunerne, men har ikke længere mulighed for at godkende brandsikre løsninger.

- Vi kan se, at kommunerne kræver mere dokumentation, end beredskabet gjorde tidligere, konstaterer Bo Isaksen.

Peter Stecher (Kons), formand for Teknik og miljøudvalget i Brønderslev Kommune oplyser, at udvalget skal evaluere på den første sæson med brandsikkerhedsopgaven efter sommerferien. For de har fået henvendelser fra andre arrangører, som også finder opgaven med dokumentationen meget omfattende. Arkivfoto: Henrik Louis

Nordjyske har forelagt den politisk ansvarlige for forvaltningen Plan og Byg i Brønderslev Kommune, Peter Stecher (Kons.), for kritikken fra Karina Christensen.

Opgaven pålagt

Peter Stecher, som er formand for kommunens tekniske udvalg, siger, at det er en ny opgave, som kommunerne ikke har ønsket, men er blevet pålagt, og som de skal finde ud af, hvordan de håndterer i praksis. Han understreger, at, forvaltningens ansatte kun har haft interesse i at rådgive de frivillige på bedste vis.

- Vi har fået flere henvendelser om, at det er blevet langt mere indviklet, og at reglerne ikke er helt entydige. Derfor har vi planlagt en evaluering på den anden side af sommerferien. Samtidig er det også gået op for politikerne på Christiansborg, at det er besværligt, så der skulle være kommet en ændring 1.juli, som jeg endnu ikke kender indholdet af, siger Peter Stecher.

Bedre næste år

Udvalgsformand Peter Stecher håber ligesom beredskabsinspektør Bo Isaksen, at de frivillige får det nemmere, når de skal til at søge om tilladelser til markeder og Middelalderdage i 2023.

- Når de nu har lavet dokumentationen i år, og mange af opstillingerne er de samme næste år, bør det blive nemmere, for det har været mere besværligt i år.