Førerløs bil bakkede ind i hus

HJALLERUP:Beboerne i et hus på Skelbakken i Hjallerup fik sig søndag aften en mindre forskrækkelse, da en førerløs bil bakkede ind i deres hus.

Bilen stod parkeret i nærheden af huset, og pludselig trillede den baglæns ind i huset.

Nordjyllands Politi modtog et alarmopkald fra husets beboere kl. 20.04.

- Der er formentlig sket lidt skade på huset, men ikke noget særligt, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at der nu venter ejeren af den førerløse bil en bøde for ikke at sikre bilen mod at rulle afsted uden hænder på rattet.

- Og så er der selvfølgelig noget skade på huset, der skal erstattes, oplyser Jess Falberg.

Det er ikke usædvanligt, at bilister glemmer at trække håndbremsen, før de forlader deres køretøj.

Hvert år modtager forsikringsselskaberne flere tusinde skadeanmeldelser af netop den årsag, og det kan blive kostbart for bilernes ejere, for selv om bilens forsikring i dugangspunktet dækker eventuelle skader, så kan dækningen blive reduceret, hvis bilisten har optrådt groft uforsvarligt.