Første spadestik på ny skolefløj

Inden længe ringer klokken ud for heldagsskolen i Øster Hjermitslev. Den lukker i forbindelse med en ny skolestruktur i Brønderslev Kommune.

Til gengæld kan heldagsskolens elever og lærere snart rykke ind i nye og moderne lokaler. Fredag blev der taget hul på byggeriet af en helt ny fløj på Hedegårdsskolen i Brønderslev. Her samles fremover eleverne i specialtilbuddet i en tættere tilknytning til almenområdet.

Byggestarten foregik efter alle kunstens regler med besøg af børne- og skoleudvalgsformand, Bettina Bøcker Kjeldsen (S). Hun tog det symbolske første spadestik i selskab med to af de kommende brugere, Cecilie Grøn og Simon Namwar - begge fra 6. årgang.

- Det bliver så godt. Her vil børn lære og lege, hvilket vil glæde mit hjerte som udvalgsformand, menneske og mor, konstaterede Bettina Bøcker Kjeldsen.

- Det er glædeligt, at det nu endelig, efter mange års politiske overvejelser, er lykkes at finde den nye permanente plads til heldagsskolen. Men tilbygningen skyldes nu også, at elevtallet vokser på Hedegårdsskolen. Der har længe været trangt med plads, fortsatte hun med henvisning til, at tilbygningen altså også skal rumme lokaler til den almene undervisning.

- Det er glædeligt, at det nu endelig, efter mange års politiske overvejelser, er lykkes at finde den nye permanente plads til heldagsskolen, sagde Bettina Bøcker Kjeldsen. Foto: Allan Mortensen

900 kvadratmeter fylder den nye bygning, der opføres nord for E-fløjen. De nye lokaler kobler sig til skolens udskoling med god adgang til faglokalerne. Det var dog især udsigten til nye rammer for heldagsskolen, der fyldte i Bettina Bøcker Kjeldsens tale.

- Børnene i heldagsskolen kæmper i forvejen med svære problemer. Vi skylder jer at give jer ordentlige forhold. Vi skal møde jer, dér hvor I er. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsætter vores forebyggende indsats over for udsatte børn og familier. Det er for mig utrolig vigtigt, fastslog hun, inden der var sodavand til de fremmødte.

Det nye byggeri er tegnet af Signatura Architects og ventes klar til brug fra næste skoleår.