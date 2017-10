LUNKEN: Tirsdag klokken 13 sætter naturvejlederne fokus på æblet.

Naturvejlederne vil fortælle om æblets historie og biologi, og har i Naturskolen opsat apparatur til at presse most af æbler.

Medbringer man en bærepose med æbler - gerne nedfaldsæbler - skyllet og tørret, og en flaske der kan rumme en liter most, kan man følge æblerne gennem hele processen. Og så kan man få en flaske drikkeklar æblemost med hjem.

Der vil også blive mulighed for at tilberede æbler over bål og hjælpe med til at fremstille Vendsyssels største æblekage, som kan nydes til den medbragte eftermiddagskaffe.

Vi forventer en hyggelig eftermiddag, hvor forældre, bedsteforældre og børn får gode kulinariske oplevelser, og børnene får en forståelse for vore fødevarer fra "jord til bord", fortæller naturvejlederne og opfordrer alle til at medbringe æbler (hvis man har), en flaske og kaffe/the, der kan nydes til æblekagen.

Arrangementet finder sted i Naturskolen Lunken på Håndsbækvej ved Hellum.