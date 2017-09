BRØNDERSLEV: "Det er i faldet, du finder dine vinger". Det er temaet, når Johnny Sort Jensen fra Asaa tirsdag 19. september gæster Ældre Sagen i Brønderslev.

Arrangementet holdes i Brønderslev Hallen, der er Ældre Sagens ny mødested.

Johnny Sort Jensen holder et foredrag, der har fokus på livskvalitet, og hvordan du trods svære udfordringer finder livsglæden i dit liv.

Hvert år rammes mange mennesker af ulykke, sygdom, handicap eller smerter. Vores liv tager pludselig en uventet drejning som er alt andet end planlagt eller velkommen.

Johnny Sort Jensen har lovet at give et livsbekræftende indblik i, hvordan vi som mennesker kan overleve, når vi pludselig er tvunget til at forholde os til et liv med nye betingelser, og hvordan det er muligt igen at finde mening og glæde i hverdagen.

Deltagerne mødes med alvor og humor, når Johnny Sort Jensen åbent og ærligt fortæller om de skelsættende vendepunkter i hans liv og de udfordringer og prøvelser, som han gennemlever.

- Jeg bruger mine oplevelser og erfaringer til at illustrere, hvordan det er muligt at fokusere på det positive og mulighederne i livet - selv når det ser sortest ud. Mit mål er at inspirere andre som oplever modgang til at tro på livet, fortæller Johnny Sort Jensen.

Han fortæller om sig selv:

- Min første store udfordring stod jeg over for, da jeg kun var 18 år gammel og havde mistet min højre arm i en togulykke. Pludselig skulle jeg forholde mig til et liv med fysisk handicap. I forbindelse med ulykken mistede jeg meget blod, og var død flere gange.

- Overraskende for mange lærte jeg hurtigt at omstille mig til min nye virkelighed, og det resulterede i, at jeg lærte meget mere end jeg mistede.

- Jeg fokuserede på mulighederne og min livsfilosofi blev hurtig, at det ikke var afgørende, om jeg gjorde tingene anderledes end andre, men det vigtigste var, at jeg prøvede.

- Mit liv fortsatte. Jeg fik arbejde i en børnehave, blev uddannet pædagog, gift, fik fire børn, spillede elite-billard på lige fod med ikke handicappede. Jeg levede et aktivt liv, hvor især idræt og foreningsverden kom til at betyde meget.

- I 1993 tog mit liv endnu en drejning, da en fejloperation medførte mit livsmareridt og mit største handicap.

- En operation, som skulle fjerne eller mindste moderate fantomsmerter i min manglende arm, endte katastrofalt. Jeg vågnede efter operationen til et kronisk smertehelvede - min krop brændte. Her lærte jeg for alvor, hvad det vil sige at kæmpe for at overleve, fortæller Johnny Sort Jensen.