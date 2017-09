Fokus på samarbejde

HJALLERUP: I samarbejde med AAU Racing inviterer Hosta Industries i dag til et spændende fredagsevent, hvor der sættes spot på samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

AAU Racing kommer og viser deres Formula SAE racecar frem samt demonstrerer køreegenskaberne.

Derudover er der mulighed for rundvisning i Hosta Industries 15.000 kvadratmeter store produktion, hvor nogle af de nyeste tek-nologier inden for pladebearbejdning er installeret.

Om baggrunden for arrangementet lyder det fra Hosta:

- Som sponsorer for AAU Racing har Hosta Industries hjulpet med produktion af emner til deres bil, og vi mener, at det er vigtigt, med et godt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner; både i form af projekter som dette, men også studiesamarbejde omkring projekter og praktikperioder.

- Det er vigtigt, at virksomhederne investerer tiden i de studerende for at sikre deres læring, men også for at byde ind med de behov, de har i forhold til fremtidens arbejdskraft. Kun på den måde sikrer vi, at de studerende kommer ud på den anden side af studielivet med kompetencer, der rent faktisk er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

- Derudover giver samarbejdet virksomheden mulighed for at drage nytte af den (nyeste) viden og de input de stude-rende kommer med samt allerede tidligt komme i dialog med potentielle kommende medarbejdere

- Vi håber med arrangementet at kunne skabe opmærksomhed samt inddrage forskellige synspunkter fra interessenter som DI, kommune, uddannelsesinstitutioner mv.

Hosta har sikret deltagelse fra blandt andet:

Gitte Clausen Bruun, næstformand i DI Vendsyssel, for hvem samarbejdet mellem industrien og uddannelsesinstitutioner er vigtigt for den fremtidige vækst og udvikling i industrien

Mikael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune: Samarbejde på tværs er vigtigt for den kommunale udvikling - både i forhold til udvikling af erhvervslivet men også for at sikre arbejdskraft til kommunerne. Vi skal sikre, at de studerende også ved, at der er spændende virksomheder uden for studiebyerne

Studieleder fra UCN eller AAU

Studerende fra AAU mechanical engineering, MARTEC samt fra UCNs studieretninger inden for teknologi.

Om Hosta Industries A/S:

Hosta Industries A/S er en førende underleverandør til metalindustrien i både ind- og udland. Virksomheden tilbyder alt inden for pladebearbejdning - fra idé til færdigt produkt - og er en attraktiv samarbejdspartner inden for pladebe-arbejdning, kantpresning, spåntagning og rørskæring. Hosta er underleverandør inden for mange industrier og har en eksportandel på ca. 50 procent.

Virksomheden er stiftet i 1973, beskæftiger ca. 80 medarbejdere og råder over 15.000 m2 velindrettede produktionslokaler i industrikvarteret i Hjallerup i Nordjylland.

Siden sin start har Hosta haft en stabil og positiv udvikling og fremstår i dag som en moderne og velkonsolideret virksomhed.