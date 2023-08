Folkefesten vokser: Marked har bedre og bedre fat i publikum fra Aalborg

Trods mange år på bagen kan man sagtens være i glimrende form. Og sådan er tilfældet for "Store Brønderslev Marked", der afvikles fra fredag 1. september til og med mandag 4. september.

Mellem 80.000 og 100.000 gæster har de seneste år været forbi markedspladsen i Brønderslev i forbindelse med begivenheden. Og dermed har den aldrig været mere populær end netop nu.

- Vi er jo spændte på at se, om markedet i år fortsætter den udvikling, som vi har kunnet se ved de seneste to markeder, siger Michael Wittrup, der er PR-ansvarlig.

- Vi har gennem de seneste år oplevet et stigende besøgstal fra de unge - eksempelvis fra Aalborg. Og det hænger nok sammen med, at der efter corona-perioden var mange, der fik øjnene op for markedet her i Brønderslev. Da vi holdt marked for to år siden, var det egentlig en af de allerførste begivenheder, efter restriktionerne blev ophævet, så det skaffede os mange nye gæster. Og i 2022 kunne vi se, at den udvikling bare fortsatte.

Specielt om fredagen er der mange af de unge, der fester i markedsteltet. Og dagen efter er det så et mere modent publikum, der rykker ind.

- Faktisk er det sådan, at markedsteltet de seneste år har været fuldstændig stoppet både fredag og lørdag aften, så det er vi rigtigt glade for.

Alle kræmmerpladser optaget

Michael Wittrup understreger dog, at der er meget mere end teltfester og tivoli at komme efter på markedet.

- Der sker rigtigt meget på pladsen, og jeg synes eksempelvis, at folk skal komme for at se vores 200 kræmmere. Stadepladserne har været udsolgt i rigtigt, rigtigt lang tid - og det viser jo egentlig bare, at Brønderslev Marked også er et attraktivt sted at være for kræmmerne. Det er fordi, at der kommer så mange mennesker på besøg.

Michael Wittrup er PR-ansvarlig for markedet i Brønderslev. Her er han sammen med Brønderslev Kommunes borgmester Mikael Klitgaard (i forgrunden). Arkivfoto: Michael Koch

Frem til åbningsdagen er der masser af praktiske opgaver, der skal udføres for markedsudvalget og for de hundredevis af frivillige. Men indtil videre er der ifølge Michael Wittrup fuldstændig styr på det hele - alt kører efter tidsplanen.

- Markedet er en vigtig del af mange foreningers økonomi, så vi oplever heldigvis, at der er stor opbakning til markedet fra de frivillige hjælpere. Det er vi rigtigt glade for, siger han og tilføjer:

- Så egentlig så er det mest spændende lige nu, hvordan vejret arter sig. Vi håber selvfølgelig, at det bliver ligeså godt, som det har været de seneste mange år. Så hvis vi fra gæsterne får den samme enorme opbakning til at besøge markedet, så skal vi også nok gøre alt, hvad vi kan for at skabe nogle gode rammer omkring det hele.

Du kan på www.bronderslev-marked.dk læse mere om det store underholdningsprogram ved markedet. Man kan blandt andet opleve Henrik fra X-factor, "Sussi & Drengene" - og som vanligt afsluttes festlighederne med Kandis og festfyrværkeri mandag aften.