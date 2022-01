Fond giver 320.000 kroner til ny legeplads i Hedelund

Krista og Hans Risagers Fond er klar med en legatuddeling, og den største er på 320.000 kroner, som går til en legeplads i Rhododendronparken i Brønderslev. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Krista og Hans Risagers Fond har besluttet at give Den Runde Pavillons Venner og Parkgruppen for Rhododendronparken mere end en kvart million til at skabe en ny attraktiv, moderne og bæredygtig legeplads i hjertet af Brønderslev, skriver de.

Pengene skal blandt andet gå til at købe forskellige legeredskaber i form af gynger, trampoliner, rutsjebane, klatreredskaber, balancebane, vipper, bænke, hængekøjer med mere.

Der vil blive fokuseret på leg, bevægelse, læring og ophold i udformningen af legepladsen. Hele projektet etableres med respekt for parkens natur og omgivelser.

- I fonden har vi meget fokus på aktiviteter til børn, unge og familier i byen. Jeg er selv gammel Brønderslev-dreng og er vant til at komme i parken og kan huske fra barn, hvor der var en stor legeplads. Der mangler virkelig den dér bynære legeplads lige nu. Vi har gået og kigget på det, og det har været oppe at vende flere gange, fortæller formand for Krista og Hans Risagers Fond, Morten Larsen.

De var dermed helt klar på at imødekomme ansøgningen.

- Vi var ikke i tvivl om, at det var noget, vi rigtigt gerne ville støtte. Jeg tror på, at der bliver rigtigt godt, siger Morten Larsen.

Fonden peger i pressemeddelelsen på, at de mener, at legepladsen kan blive et nyt aktivt samlingssted i Brønderslev for byens børn, unge og familier, som indbyder til leg, bevægelse, læring, fællesskab, hygge og ophold - og at parken samtidig vil blive et endnu større trækplaster både for lokale borgere, og for de mange besøgende og turister, der udover at nyde parkens natur også får muligheden for at være aktive sammen.

Kan snart ske noget

Brønderslev Kommune har allerede afsat 300.000 kroner til legepladsen, og med pengene fra fonden har man nu økonomien i hus. Det fortæller Peter Stecher, der både er formand for teknik- og miljøudvalget og formand for Parkgruppen for Rhododendronparken, der sammen med Den Runde Pavillons Venner står bag ansøgningen til fonden.

- Udfordringen har været at få økonomien på plads til at kunne opføre den her legeplads. Der har i efterårets været en udbudsrunde, hvor vi har hentet tilbud hjem og fået et godt overblik over, hvad der skal bruges af midler. Nu er økonomien på plads, og vi kan få sat gang i arbejdet og få indgået en aftale med en entreprenør om at lave den her legeplads, fortæller Peter Stecher, der forventer, at der kan ske noget i løbet af kort tid.

Krista og Hans Risagers Fond har givet 320.000 kroner til en ny legeplads i Hedelund - det betyder, at økonomien nu er på plads, og at arbejdet kan gå i gang, når vejret er til det. Illustration: Uno Uniqa

- Vejrliget skal være til det, så kan vi komme i gang med at etablere legepladsen, så den er klar til foråret. Jeg er glad for, at det er kommet dertil. Det har været et stort ønske fra borgerne rigtigt længe, at vi fik en flot legeplads, der kan inspirere og give muligheder for, at børn og voksne kan få nogle gode stunder. Det har være tiltrængt længe, og nu er det på vej, siger han.

- Selvfølgelig skal Brønderslev by have en legeplads både til børn og unge, der bor i byen og til de turister, der kommer og besøger den flotte park, mener han.

Legepladsen skal ligge der, hvor den gamle legeplads lå - den er nu pillet helt ned, så der kun er faldunderlaget tilbage. Legepladsen vil komme til at spille sammen med de andre planer i parken, som også skal rumme Ny Hedelund og Kulturcentret Fabrikken. Der bliver mulighed for at kunne overskue legepladsen fra den ny restaurant og kulturcentret.

- Man får ligesom bundet det hele sammen og giver mulighed for, at familier kan få nogle oplevelser i parken, siger Peter Stecher.

Støtte til ni ansøgere

I alt giver Krista og Hans Risagers Fond denne gang donationer til ni forskellige lokale ildsjæle, foreninger og projekter indenfor forenings- og kulturlivet i Brønderslev Kommune, som til sammen modtager 422.000 kroner.

De andre er Tolstrup Stenum Idrætsforening, der skal købe floorballbander til 26.500 kroner, Lokalhistorisk Arkiv i Brønderslev har fået penge fire stationære computere til 25.100 kroner, Mickey Østergaard Svendsen modtager 15.000 kroner til et studieophold i Japan, Victor Trudslev Nielsen modtager 10.000 kroner til deltagelse i VM i Ekart i Bahrai, Natteravnene i Brønderslev får til renovering af campingvogn 8.000 kroner, Brønderslev Svømmeklub får t-shirts og beachflag 6.909 kroner, Pensionistfællesskab i Grønningen får 6.000 kroner til en drejeskive og BI-håndbold modtager 4.500 kroner til en bog om BI-håndbold.

Der var kommet 21 ansøgninger til denne ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen til den næste runde er 1. maj.