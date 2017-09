Fond skaber vækst

VENDSYSSEL: 2,7 millioner kroner er netop delt ud fra SE Vækstpulje Nyfors til 52 nordjyske projekter.

- Det er tredje gang, vi kan sætte økonomisk skub i lokale projekter. De 2,7 millioner kroner er delt ud til i alt 52 projekter - projekter som skal gøre en forskel i lokalsamfundet, fortæller formand for SE Vækstfond Nyfors, viceborgmester Karsten Frederiksen.

- Vi fik mange gode ansøgninger ind, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på, fortæller Karsten Frederiksen, formand for SE Vækstpulje Nyfors og fortsætter:

Derfor glæder det os også ekstra meget at kunne vælge de projekter ud, som vi tror på kan gøre en forskel for borgerne her i Brønderslev og Jammerbugts Kommuner.

Et af de projekter, der har fået penge, er Brønderslev Neurocenter (det tidligere sygehus), hvor der er bevilget 30.000 kr. til nye pavilloner.

- Vi er glade for pengene, da de gamle pavilloner er rådne, fortæller formand for støtteforeningen for Brønderslev Neurocenter, Allan Ingerslev. De er fjernet.

- Det er glædeligt, at vi kan støtte med penge til nye pavilloner. Da jeg som formand for Brønderslev Neurocenter var med til at modtage dem, kunne vi konstatere, at de blev meget brugt af patienterne, fortæller Karsten Frederiksen.

- Pavillonerne holdt i forholdsvis kort tid, og der er derfor behov for nye.

Karsten Frederiksen er glad for, at der er faldet 50.000 kr. til forbedring af forholdene ved Klokkerholm Stadion.

- Vi glæder os til at følge projekternes udvikling, lyder det fra Karsten Frederiksen.

Samtidig opfordrer fonden nye ansøgere til at søge puljen om midler inden 1. november, hvor der igen er ansøgningsfrist. Her vil ansøgninger med innovativ karakter få særlig opmærksomhed.

Der kan læses mere om mulighederne for at søge på hjemmesiden.

Der er bevilget penge til følgende projekter:

Brønderslev Golfklub, affaldsstativer og bænke 50.000 kroner

Laugsforsamlingen Løkken Miniby, værktøj 20.575 kroner

Tolstrup-Stenum Lokalhistoriske Arkiv, klimaanlæg 40.000 kroner

Psykiatrihistorisk Museum/FATA , Psykiatrihistorisk Museum 23.100 kroner

Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliterings Center, pavilloner 30.000 kroner

Brønderslev Cross Klub, hydraulisk Dosserblad 40.000 kroner

Klokkerholm Idrætsforening, areal ved klubhus 50.000 kroner

Tolstrup-Stenum Friskole, Natur i hverdagen 50.000 kroner

Jetsmarkhallen, handicaplift 36.000 kroner

Saltum Plejecenter, grillarrangement 6.400 kroner

Jetsmark IF/forening, klubhus 120.000 kroner

Oasefolkene, V. Hjermitslev Borgerforening, havetraktor 10.000 kroner

Vester Han Herred skytteforening, sommer-Biathlon 25.000 kroner

Hyggeklubben på Kaas Plejecenter 5.000 kroner

VesterhavsRock 30.000 kroner

Tranum Strandgård Kunst og-Kulturcenter, varmepumpe 52.315 kroner

Aaby Sogns Jagtforening, jagthorn 30.000 kroner

Ingstrup Bogby, bogbrugsen 92.000 kroner

Øland spejder, bålhytte 50.000 kroner

Attrup Bådelaug, masteskur 75.000 kroner

Brovst Speedway Club, banebelægning 48.000 kroner

Ældre i Bevægelse Krolfbane 10.000 kroner

West Vendsyssel Buelaug, buer, pile og 3D-dyr 40.000 kroner

Bonderup Kultur- og forsamlingshus, reparation af tag 75.000 kroner

Frivillig Socialt Arbejde, Søndagscafé 3.500 kroner

Brovst Pigegarde, instrumenter 75.000 kroner

Troldehøjene Aktivitetsplads 100.000 kroner

Jammerbugt Fugleforening, renovering af udstillingsbure 19.000 kroner

Netværk Øland, belysning 50.000 kroner

Gl. Brovst Beboerlaug, fri fitness 50.000 kroner

Aabybro Golfklub, lift og kran 75.000 kroner

Kræft Cafeen", 9490 Pandrup 20.000 kroner

Borgen, udvidelse af medborgerhus 50.000 kroner

Kom og dans Aabybro, udstyr 48.101 kroner

Hanherreds Biavlerforening, teorilokale 20.000 KR.

Bådelaget Anna af Slettestrand, Bæredygtige Anna 57.683 kroner

Øland Badminton 4.500 kroner

Aabybro Idrætsforening, borde og stole 65.000 kroner

Carbon2Value 350.000 kroner

Moselauget, Kaas Briketfabrik 100.000 kroner

Gjøl Sejlklub, Fevajolle 25.000 kroner

Klim fribørnehave og vuggestue, bålsted 30.000 kroner

Øland Børnehus, legeplads 40.000 kroner

Aabybro Idrætsforening, lys, udskiftningsbokse og ellåse 100.000 kroner

Islænderklubben Ægir, terrasse og overdækning 35.500 kroner

Brovst Handels og borgerforening, vægmaleri 50.000 kroner

Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus, borde og AV-udstyr 25.296 kroner

Pandrup Dykkerklub, Dive25 50.000 kroner

Den selvejende institution Rugbrødsbageriet 75.000 kroner

Dit lokal tv, ENG-kamera 95.400 kroner

ROFL Rin 61.439 kroner