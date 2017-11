For få stemte til valg

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Under halvdelen af de stemmeberettigede valgte at stemme til ældrerådsvalget i Brønderslev Kommune.

Torsdag blev stemmerne talt op, og der kommer et næsten nyt ældreråd. Men stemmeprocenten var ret lav. Kun 48,1 procent mod 54,5 procent i 2013.

Den afgående formand for ældrerådet, Inger Bøgh Pedersen, vil foreslå byrådet, at der næste gang bliver fremmødevalg - i forbindelse med kommunalvalget i 2021.

- De steder, hvor man har fremmødevalg, er der flere, d er har stemt. Og jeg vil anbefale den form til byrådet.

Inger Bøgh Pedersen forstår ikke, at der ikke er flere, der vælger at stemme.

- Det er trods alt borgernes fremtid, der drøftes i ældrerådet, siger Inger Bøgh Pedersen.

Erfaringerne er, at det er de 60-65-årige, der fortsat er på arbejdsmarkedet, der ikke stemmer.

Den eneste, der opnåede genvalg, er Anette Thomsen fra Hjallerup. Frank Busk og Karlo Simonsen, begge Brønderslev, blev ikke genvalgt.

Der er udsendt 10.239 stemmesedler, og 4928 har valgt at sætte kryds. I 2013 var der 9574 stemmeberettigede.

For at få alle stemmesedler med, afhentede en medarbejder fra Brønderslev Kommune de sidste på postkontoret i Hjørring så sent som torsdag morgen.

- Vi tror ikke, der er stemmesedler, der ikke er nået frem, fortæller Mona Jensen fra Brønderslev Kommunes sekretariat.

Valget faldt således ud: Inger Møller Nielsen, Brønderslev 812 stemmer, Jonna Raasted, Ørsø 708 stemmer, Anette Thomsen Hjallerup, 664 stemmer, Knud Jørgensen, Brønderslev 350 stemmer, Gerda Pedersen, Tolstrup 344 stemmer, Erik Nielsen, Brønderslev 342 stemmer, Kurt Kristensen, Brønderslev 291 stemmer og Jan Lindegaard Munkholt, Hjallerup 208 stemmer. Stedfortrædere: Frank Busk, Brønderslev 204 stemmer, Karlo Simonsen, Brønderslev 177 stemmer, Jytte Sloth, Manna 154 stemmer, Kjeld Lythje Jensen, Brønderslev 141 stemmer, Karen Margrethe Strandfelt, Thise 122 stemmer og Gert Henriksen, Brønderslev 77 stemmer.