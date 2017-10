For få turister

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Flere turister skal besøge Brønderslev Kommune. Det var konklusionen på et valgmøde i Dronninglund.

Det var Christen Bager, der rejste spørgsmålet over for politikerne. Der er godt 76.000 overnatninger i Brønderslev Kommune, hvilket svarer til 0,76 procent af alle overnatninger i hele Nordjylland.

Til sammenligning var der i Jammerbugt 1,5 millioner overnatninger i Hjørring 1,4 millioner og Frederikshavn 1,3 millioner.

- At der er så få overnatninger i kommunen, bør der gøres noget ved, mener Christen Bager.

Det førte til en debat om, hvorvidt der skal etableres en separat turistorganisation.

Skilsmisse

Lars Hans Pedersen fra Flauenskjold mener, at turisme og erhverv skal skilles i to.

Arne M. Jensen (S), der er formand for Brønderslev Erhverv & Turisme, mener, at der er en synergieffekt i, at turisme og erhverv er under én og samme hat.

Han påpegede, at der bør være flere turister, der overnatter i kommunen.

Arne M. Jensen har store forventninger til de 17 dronefilm, der er fremstillet, og skal bruges i markedsførings øjemed.

- At turisme og erhverv er under samme tag, betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling af turistområdet.

Også Karsten Frederiksen (K) mener, at turismen skal være en del af erhvervspolitikken.

Han mener, at der er store jobmuligheder inden for turistbranchen - også for personer med en kortere uddannelse.

Borgmester Mikael Klitgaard (V): - Vi har ikke været skarpe nok på turist-området. Men det er et område, hvor foreninger, landdistriktsråd med flere skal arbejde sammen mod samme mål.

- Vi skal arbejde målrettet på at trække turister til, bemærkede han.

Simon Aagaard fra Borgerlisten mener, at erhverv og turisme skal adskilles.

Erik Sørensen (DF) og Michael Øhrberg (ALT) pegede begge på, at turist-området skal styrkes.

Mette Tolstrup Sørensen fra Jyske Aas-projektet efterlyste en decideret turist-politik.

- Nabokommunerne har en sådan politik, og det bør vi også have.

Mette Tolstrup Sørensen sagde også, at der skal mere til end, at nogle borgere lejer et værelse ud til Bed & Breakfast.

Mikael Klitgaard oplyste, at der findes en turistpolitik, men at den trænger til at blive revideret.

Formand for Dronninglund Turistforening, Karen Axen, efterlyste, at der ansættes en person, der kan stå i spidsen for turist-området.

Åbning af storskoven

Noget af det, der blev debatteret, var også en åbning af Dronninglund Storskov, der ofte lukkes for lokalbefolkningen.

Flere af politikerne er enige i, at skoven skal være åben for offentligheden.

Simon Aagaard fra Borgerlisten sagde, at en dialog er påkrævet.

Der blev efterlyst en ekstra hal i Hjallerup og en svømmehal i Dronninglund.

Mikael Klitgaard mener, at der er rigeligt med idrætshaller i kommunen, hvor der er 16.

- Vi skal udnytte de haller, vi har. Og for eksempel skal Klokkerholm-Hallen fyldes op, frem for at bygge flere haller, sagde han.

Også vandforsyningen i Østvendsyssel var til debat. Her ankede flere over, at der foreslås hentet vand op til fjernvarmeværket i Dronninglund.

Karsten Frederiksen sagde, at der ikke er truffet nogen afgørelse.

Der blev også peget på, at borgerne selv kan bygge haller, som er sket i blandt andet Manna-Thise.

Planlægger Tine Astrup Jakobsen fra Brønderslev Kommune præsenterede et projekt for udvikling af Dronninglund Midtby - Genform Dronninglund.

- Slots- og Kulturstyrelsen har rost Dronninglund by som en spændende by, der er store muligheder i.

Tine Astrup oplyste, at de investeringer, der foretages med blandt andet kulturarvsmidler, vil få renoveringen til at brede sig som ringe i vandet.

Der var stuvende fuldt hus i Hjørnet i Dronninglund til mødet, der var arrangeret af Dronninglund Borgerforening og Dronninglund Turistforening.