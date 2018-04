Foråret fejres med messe

BRØNDERSLEV: Forberedelserne i Lions Club Brønderslev har længe været i gang til forårsmesse i Brønderslev. Den finder sted i weekenden 7.-8. april i Brønderslev Hallen. Det er tiende gang, Lions Club Brønderslev er arrangør af messen.

- Der vil i lighed med tidligere år være masser af oplevelser for både øjne, ører og gane. Der vil også på messen være mulighed for råd og vejledning inden for personlig pleje og velfærd, fortæller formand for messeudvalget, Kaj Ove Bendixen.

- Leder du efter en ny bil, er der rig mulighed for at finde den rigtige. Trænger hus eller have til en opstrammer eller blot et godt råd, finder du også løsninger på messen.

Kaj Ove Bendixen fortæller, at der er tæt på at være udsolgt af stande. Der er 53 stande, hvoraf enkelte er udendørs.

- I lighed med tidligere år, er det Lions Club Løkken, der mod betaling opbygger standene. Lions Løkken har selv stand-materiale, som benyttes i forbindelse med messen i Løkken.

- Messen plejer at give et pænt overskud - i omegnen af ca. 100.000 kr. Det er et overskud, der går ubeskåret til humanitært arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

- Lions Club Brunhilde har en stand med tombola med flotte præmier. Derudover har Lions Club en café med hjemmebag, kaffe, øl og vand i hyggelige omgivelser.

Hver time er der udlodning af præmier til de besøgende. Udtrækningen finder sted fra scenen i hallen.

- Decideret sceneoptræden/underholdning vil der ikke være. Udstillerne skal have mulighed for at snakke med kunderne/publikum, uden at sceneunderholdning trækker de besøgende væk fra udstillerstandene.

- Så det er på standene, man skal sørge for at underholde publikum, siger Kaj Ove Bendixen med et smil.

- Erfaringerne fra de foregående år viser, at vi kan vente et besøgstal på omkring 4.000 lørdag og søndag.

Alle klubbens 25 medlemmer vil være aktiveret i forbindelse med messen.

Kaj Ove Bendixen håber at høre fra interesserede, der ikke er blevet besøgt.

Han fortæller, at hovedparten af messestandene er lokale firmaer og forretninger.