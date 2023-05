Forbipasserende opdagede brand - får ros for det, han gjorde

SERRITSLEV:Det kunne være gået helt galt, da der natten til torsdag udbrød brand i et større skur på en nedlagt landejendom på Holtevej ved Serritslev, Brønderslev Kommune.

- Hold da ferie, hvor var der gang i den, udbrød indsatsleder Thomas Dybro, da Nordjyske fangede ham på telefonen torsdag morgen.

- Skuret var lavet af gamle jernbanesveller, så det brændte lystigt, fortæller Thomas Dybro.

Skuret - med blandt andet haveredskaber og en trailer - blev totalskadet. Men når det ikke gik værre end det, skyldes det indsatsen på stedet og især dét, en tilfældig forbipasserende gjorde.

- Branden blev opdaget af den forbipasserende, som slog alarm og gik ind til beboelsen og bankede på. Derfor var beboerne kommet ud, da vi ankom, fortæller Thomas Dybro.

Han konstaterede, at Holtevej på det tidspunkt - der blev ringet 112 klokken 01.17 - er meget lidt trafikeret. Så det er heldigt, at branden blev opdaget.

- Jeg har kun roser til alle og især ham, der tog ansvar og reagerede på den måde. Så kom beboerne ikke noget til, og huset havde måske været væk, siger indsatslederen.

En ambulance blev tilkaldt for en sikkerheds skyld, men de to beboere havde ikke brug for ambulancefolkenes hjælp. Beboerne blev endda i huset på ejendommen, som dog lige skal have genetableret strømmen og bliver gennemgået af skadesservice. Der skete mindre skader på nogle vinduer på grund af strålevarme fra branden.

Thomas Dybro roser også brandfolkene fra stationen i Brønderslev, som havde nogle timers hårdt fysisk arbejde på stedet. Ud over at slukke selve branden, fokuserede de på at begrænse skaderne på en garagebygning, som ligger blot en halv meter fra skuret. Ilden fik fat i taget på garagen, men brandfolkene fik fjernet en del af betontagstenene, så de kunne komme ind og slukke ilden.

Brandårsagen er endnu ukendt.