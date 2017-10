Forebyggelse vigtig

BRØNDERSLEV: - Forebyggelse er særdeles vigtigt. Det slog leder af den kommunale dagpleje, Jonna Østenkær, fast på en temadag for dagplejere.

I forbindelse med, mat kommunen har rullet projektet "Varige spor" ud i hele kommunen, får dagplejerne nu sammen med dagplejepædagogerne et redskab, som de skal bruge i det daglige virke.

Dagplejerne får skemaer, som de skal udfylde, og som de så skal gennemgå med dagplejepædagogerne, der typisk kommer på besøg 8-10 gange årligt. BTU er navnet på det nye tiltag - Børn, Trivsel og Udvikling.

- Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt ser tegn på, om et barn har brug for en særlig indsats, siger børne og familiechef Inge Gorm.

- Forskningen viser, at en tidlig indsats er vigtig. Der skal gribe sind, før det går galt, og der skal være åbenhed omkring sagen, siger Inge Gorm og Jonna Østenkær.

- Dagplejerne er tæt på børnene, og de er sammen med forældrene i stand til tidligt at se, om der er grund til bekymring, og se, om der er behov for en indsats af en eller anden art.

I forbindelse med temadagen var der besøg af børneergoterapeut Conni Nissen, der også gav dagplejerne nogle indblik i de signaler, der skal få dagplejerne til at reagere.

Dagplejerne fik en case, som de skulle arbejde med, og give svaret på, hvordan den skal håndteres.

Næsten alle 125 dagplejere deltog i temadagen, der holdes hvert andet år. Næste gang er det førstehjælp, der skal fokuseres på.