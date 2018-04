Forfatterskole klar

BRØNDERSLEV: Brønderslev Forfatterskole er klar med endnu en sæson for håbefulde unge forfattere/forfatterspirer.

Brønderslev Forfatterskole åbner igen dette forår for nye ansøgere til endnu en omgang talentudvikling. Skrivetalenter fra hele Danmark i alderen 13-20 år kan snart sende deres tekster afsted, og håbe på en at få en af de eftertragtede pladser på holdene i sommeren 2018.

Holdene i år har igen fokus på eftertragtede genrer som fantasy og young adult og som noget helt nyt vil Sanne Munk Jensen i år have et romanhold på et fortsætterhold for de ældste elever.

Sanne Munk Jensen er for tiden aktuel i en teateropsætning af romanen: "Dig og mig ved daggry", som hun har skrevet sammen med Glen Ringtved. Den sættes op på teater Nordkraft. Holdet skal lære eleverne, hvordan de kan strukturere og opbygge en roman, og lave spændende plots og troværdige genrer.

I år er der sket lidt fornyelser af holdenes forfattere. Blandt andet vender en tidligere elev fra netop Brønderslev Forfatterskole tilbage og denne gang som underviser.

Zakiya Ajmi er børnebogsforfatter, og har bl.a. skrevet “Pigen, der var Sky", som har været med i Kulturstyrelsens kulturkuffert, og som sidste år blev oversat til sydkoreansk. Zakiya Ajmi har desuden arbejdet som radiovært og radio-manuskriptforfatter på DR’s Ramasjang og Ultra radio.

Zakiya Ajmi fortæller:

- Jeg har drømt om at være forfatter, siden før jeg overhovedet lærte at stave, men det var først, da jeg selv var elev på Brønderslev Forfatterskole, at jeg rykkede mig fra at skrive lidt hist og pist i mine kladdehæfter, til at arbejde seriøst med mine tekster. Jeg gik på skolens begynder-novellehold i 2009, og fortsætterholdet i 2010, og selvom det er et par år siden, nyder jeg stadig godt at den faglige bagage og de venskaber, jeg tog med mig hjem igen. Det at blive optaget på skolen - og dermed set og anerkendt som én med potentiale - gav mig modet til at tage min skrivning alvorligt, og jeg glæder mig til at vende tilbage som underviser og give noget af det, jeg selv fik, videre.

Zakiya skal undervise i et nyt hold, som har essayskrivning på programmet. Her skal eleverne skrive tekster om emner de brænder for, men med et litterært udgangspunkt. Det handler ikke om at kunne skrive som en journalist, men om at kunne skrive om emner, man virkelig brænder for som ung, og om de drømme man har om vores verden.

Leder af Brønderslev Forfatterskole Louise Eltved Krogsgård siger:

- Det er rigtig vigtigt at Brønderslev Forfatterskole følger med de trends, der er i at skrive. Vi ser rigtig mange unge skrive blogs, hvor de netop skriver små tekster om de ting, de ser i verden, og det vil vi selvfølgelig gerne understøtte på Brønderslev Forfatterskole. Det er også vildt skønt, at Zakiya Ajmi vender tilbage til skolen nu som underviser. Det giver alle vores elever en masse læring om forfatterlivet.

Brønderslev Forfatterskole skyder med åbningen af ansøgningsportalen en ny sæson i gang, hvilket også betyder deltagelse i Ordkraft, hvor Sanne Munk Jensen bl.a. kommer og fortæller om processen fra bog til teater og sin nye bog som tager udgangspunkt i Hirtshals. På Ordkraft torsdag, fredag og lørdag kan unge, der ønsker en plads på årets hold høre erfaringer fra tidligere elever, og høre om de unikke venskaber, der opstår på Brønderslev Forfatterskole. esb