Forgæves kamp for egen læge

JERSLEV: Fem borgerforeningers kamp for at få en læge til Jerslev er endt resultatløse. Læge Kaj Bernth fra Lægerne i Bredgade i Brønderslev har meddelt arbejdsgruppen i Jerslev, at der ikke bliver nogen satellit-lægepraksis i Jerslev.

- Det var en meget skuffende besked at få, siger Birgit Nedergaard fra arbejdsgruppen til NORDJYSKE.

Regionen tildelte Jerslevs to lægeydernumre til Lægerne i Bredgade til det højeste bud med virkning fra 1. april.

- Arbejdsgruppen har talt med andre sundhedsfaglige personer, men forudsætningen for deres medvirken er, at der medvirker en læge, så uden læge får vi heller ikke andre sundhedsfagligheder til Jerslev.

- Vi havde ellers en drøm om et velfærdshus med flere sundhedsfaglige områder - et tilbud, der er tilpasset Jerslev-borgerne. Vi havde håbet at kunne give Jerslev-området et løft. I stedet får alle nu længere til læge, og de ældre borgere besværlig transport, bemærker Birgit Nedergaard.

- Selv om vi havde en meget velfungerende lægeklinik, har vi har haft svære odds, idet der ikke er nok uddannede læger og slet ikke praktiserende læger.

- Vi er meget skuffede og føler, at vi nærmest er blevet frataget vores to lægeydernumre på sigt. De fleste borgere i Jerslev-området har ellers valgt at fortsætte med Lægerne i Bredgade i håb om at danne grundlag for satellitlægepraksis i Jerslev.