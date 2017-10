Formodede indbrudstyve stilles for en dommer

HJØRRING: 15 personer blev torsdag anholdt i en større politiaktion rettet mod en række formodede indbrudstyve i Vendsyssel. Fem af de anholdte fremstilles fredag formiddag i et lukket grundlovsforhør i Hjørring.

De anholdte er alle mænd i alderen fra 21-52 år, der er bosat i lokalområdet. Fire af de anholdte, der fredag fremstilles ved Retten i Hjørring, er sigtet for adskillige indbrud, som er begået siden august måned. Fremstillingen af den femte anholdte sker primært for at have overtrådt den grove narkotikabestemmelse, straffelovens § 191, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

10 af de anholdte er blevet løsladt efter endt afhøring, men politiet opretholder sigtelserne mod dem, fortrinsvis for indbrud og hæleri.

- Vi har efterforsket længe mod flere af de anholdte personer, og torsdag skred vi så til handling i en samlet anholdelsesaktion, og mens aktionen pågik, blev vi ledt på sporet af andre mulige gerningsmænd. Derfor kunne vi anholde flere end ventet, forklarer lederen af efterforskningen, politikommissær Sune Myrup.

Tyvekoster beslaglagt

Ud over anholdelsesaktionen gennemførte politiets medarbejdere i alt 21 ransagninger.

- Under disse ransagninger fandt vi en stor mængde koster, som vi har beslaglagt, da vi mener, at de stammer fra indbrud, siger Sune Myrup.

De beslaglagte koster består blandt andet af 32 designerstole, hvoraf de ni er udleveret til ejermanden igen, designerborde, PH-lamper, smykker, sølvtøj, elektronik i form af computere og fladskærme. Desuden blev der, på én gerningsmand, fundet 500 gram amfetamin.

- Vi ved, at særligt mange borgere i blandt andet Vendsyssel har været plaget af indbrud. Og derfor er jeg overordentligt tilfreds med aktionens forløb med de mange anholdelser og beslaglagte koster, tilføjer politikommissær Sune Myrup, der betegner aktionen i går som et hårdt slag mod det kriminelle miljø i Vendsyssel.

Lukket grundlovsforhør

Fremstillingen af de fem anholdte sker i dag kl. 09.00 i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Her vil Nordjyllands Politi kræve de anholdte varetægtsfængslet, sigtet for omfattende indbrudskriminalitet.

Imens fortsætter efterforskningen, og politiet kan ikke udelukke, at der kan ske flere anholdelser i sagen.