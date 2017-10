Fornuften sejrede - men på en ufin måde

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Fornuften sejrede. Det er vel det bedste udtryk, man kan sige om udmeldingerne fra V, K, DF og Borgerlisten om, at de dropper beslutningen om nedlukning af plejehjemspladser om omdanne dem til ældreboliger. Det siger borgmesterkandidat M. Jensen (S) om det borgerlige udspil.

- Socialdemokraterne har hele vejen stemt imod denne nedlukning, og flere gange været nødsaget til at forlange sagen i byrådet. På seneste byrådsmøde blev sagen - efter heftig debat - sendt til behandling i ældreomsorgsudvalget. Såvel på byrådsmødet som på det efterfølgende møde i ældreomsorgsudvalget, blev det slået fast fra udvalgsformand Gitte Krogh, at beslutningen var truffet og ikke stod til at ændre. Det gjorde den så, bemærker Arne M. Jensen.

- Karsten Frederiksen giver udtryk for, at han gennem 20 år har kæmpet mod ventelister på plejehjemsområdet. Tja, han har da stemt for reduktion af pladser, og for at indrette de tomme pladser til ældreboliger.

Arne M. Jensen oplyser, at sagen igen er på byrådets dagsorden på krav fra Peter H. S. Kristensen, da udvalgets flertal stædigt stod fast på, at sagen var afgjort og end ikke ville besvare Socialdemokratiets spørgsmål eller forholde sig til MED- udvalgets spørgsmål og indsigelser.

Nu melder man så få dage før byrådsmødet ud, at den tidligere beslutning ændres. Beslutningen glæder os i Socialdemokratiet. Det er det, vi har kæmpet for. Men forløbet undrer, siger Arne M. Jensen.

- Der har ikke været vilje til undervejs at finde en bred løsning på sagen. Nu laver man så en aftale i den borgerlige gruppe, som får indflydelse på budget 2018, uden at involvere, eller informere, det øvrige byråd eller ældreomsorgsudvalget, som er en del af budgetaftalen.

- Så nok sejrer fornuften, men stilkarakteren bliver ikke høj. Havde man lyttet til fornuften tidligere, var meget usikkerhed, borgernes undren over at lukke plejehjemspladser samtidig med en hurtigt voksende venteliste undgået. - Nu roder man sig så ud i et klart budgetaftalebrud - stilkarakteren bliver ikke god, selv om man prøver at lave en fiberredning "kort dør lukketid", påpeger Arne M. Jensen.

Lene Hansen, der også er opstillet for socialdemokraterne, undrer sig over de meldinger, der er kommet i hyggeklubben i Øster Brønderslev.

- Her har Gitte Krogh, formand for ældreomsorgsudvalget, ifølge Kjeld Lythje Jensen forklaret, at den beslutning, Gitte Krogh selv har været med til at træffe om at lukke pladser på de mindst søgte kommunale plejehjem, ikke er gældende alligevel.

- På mødet i hyggeklubben skulle Gitte Krogh have lovet, at de plejeboliger, der står tomme, vil blive tilbudt til de borgere, der ønsker at komme på plejehjem nu.

- Det er glædeligt, at Gitte Krogh nu er parat til at ændre på den. Sådan kan man lidt god vilje godt tolke hendes udsagn om, at alle, der gerne vil på plejehjem nu, kan komme det.

- Hvis det borgerlige flertal i byrådet er parat til at omgøre den beslutning, de traf 29. marts, ja så er jeg sikker på, at de også kan regne med opbakning fra Socialdemokratiet. Men nu må vi afvente drøftelsen i byrådet på onsdag. Jeg håber, flertallet ændre sig, bemærker Lene Hansen.